ŠOK U LUČKOM Muškarac pronašao ljudske kosti u šumi

Građanin je pronašao ostatke ljudskog kostura za sada nepoznate osobe u ponedjeljak oko 11.30 sati na području Lučkog. Kosti je pronašao u močvarnom dijelu šume, a policija je na mjestu obavila očevid, priopćila je PU zagrebačka.

Nakon očevida, kosti su prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Slijedi kriminalističko istraživanje