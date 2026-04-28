Nakon očevida, kosti su prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu
SLIJEDI ISTRAGA
ŠOK U LUČKOM Muškarac pronašao ljudske kosti u šumi
Građanin je pronašao ostatke ljudskog kostura za sada nepoznate osobe u ponedjeljak oko 11.30 sati na području Lučkog. Kosti je pronašao u močvarnom dijelu šume, a policija je na mjestu obavila očevid, priopćila je PU zagrebačka.
Nakon očevida, kosti su prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Slijedi kriminalističko istraživanje
