Žena (72) u Požegi udarila dijete autom pa pobjegla!

U Požegi je zabilježen još jedan slučaj bijega s mjesta prometne nesreće koji dodatno potvrđuje zabrinjavajući trend na području Požeško-slavonske županije, izvijestili su u utorak iz tamošnje Policijske uprave.

Prema dovršenom kriminalističkom istraživanju, u ponedjeljak 20. travnja 2026. oko 9.50 sati u Ulici sv. Josipa, 72-godišnja vozačica automobila prešla je desnim kotačima na nogostup te bočnim ogledalom udarila dijete koje je gurajući bicikl hodalo nogostupom. Dijete je pritom lakše ozlijeđeno, a vozačica je nakon nesreće napustila mjesto događaja. Protiv nje slijedi prekršajni nalog zbog kršenja Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Statistika pokazuje da ovakvi slučajevi nisu iznimka, već učestala pojava. Tijekom 2025. godine na području Policijske uprave požeško-slavonske evidentirano je ukupno 146 bjegova s mjesta prometne nesreće. Najviše ih je zabilježeno na području Požege (110), zatim Pleternice (22) i Pakraca (14).

Trend se nastavlja i u 2026. godini. Već u prva tri mjeseca zabilježeno je 45 slučajeva bijega, od čega najviše ponovno na području Požege (32), dok su Pleternica i Pakrac zabilježili šest, odnosno sedam slučajeva.

Podaci ukazuju na to da značajan broj sudionika prometnih nesreća, osobito onih s materijalnom štetom poput oštećenja vozila na parkiralištima ili prometne signalizacije i dalje napušta mjesto događaja unatoč zakonskim obvezama.

Sudjelovanje u prometu ne podrazumijeva samo poštivanje prometnih propisa, već i odgovorno i korektno ponašanje nakon nesreće. Ipak, svakodnevni događaji na cestama pokazuju kako, uz većinu savjesnih vozača, i dalje postoji visok rizik od neodgovornog ponašanja koje može imati ozbiljne posljedice, upozoravaju iz policije.