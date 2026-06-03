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EKSPRESNO GA KAZNILI

Mrtav pijan vozio u suprotnom smjeru u Trnju: Saznao je kaznu

Piše Ivan Štengl,
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Mrtav pijan vozio u suprotnom smjeru u Trnju: Saznao je kaznu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Muškarac je vozio Avenijom Marina Držića, a nakon raskrižja s Ulicom Dane Duića skrenuo je desno i nastavio je voziti u smjeru istoka u suprotnom smjeru. Ubrzo su ga uočili policajci te su ga zaustavili

Općinski prekršajni sud u Zagrebu ekspresno je kaznio 46-godišnjeg muškarca koji je u utorak s 2,46 promila alkohola u krvi vozio u suprotnom smjeru u zagrebačkom Trnju.

Muškarac je vozio Avenijom Marina Držića, a nakon raskrižja s Ulicom Dane Duića skrenuo je desno i nastavio je voziti u smjeru istoka u suprotnom smjeru. Ubrzo su ga uočili policajci te su ga zaustavili.

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- Obavljenim nadzorom vozila i vozača utvrdili su da je vozač ponavljač najtežih prometnih prekršaja i da upravlja vozilom pod utjecajem od 2,46 g/kg alkohola u organizmu - navela je policija.

Vozač je uhićen i priveden u službene prostorije nakon čega je doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je u optužnici tražila kaznu od 1580 eura te zabranu upravljanja vozilom od tri mjeseca. Sud ga je proglasio krivim, kaznio s 1580 eura novčane kazne i s dva mjeseca zabrane upravljanja vozilima.

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