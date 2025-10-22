Mučan slučaj u Zagrebu. Trener masturbirao dok je masirao ženu. DORH: Nije kazneno djelo

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu u rujnu ove godine odbacilo je prijavu žene koja tvrdi da ju je seksualno iskoristio trener jednog zagrebačkog sportskog kluba, javlja Telegram.

U prijavi žena navodi da ju je muškarac tijekom sportske masaže, dok je razodjevena ležala na stolu, jednom rukom masirao, a drugom izvadio spolovilo, masturbirao i ejakulirao. Muškarac prilikom ispitivanja nije odgovarao na pitanja i nije iznosio obranu.

DORH: 'Nije ju dirao po intimnim djelovima'

Državno odvjetništvo je odbacilo prijavu uz obrazloženje da nije riječ o kaznenom djelu bludnih radnji. Pozvali su se na odredbe Kaznenog zakona i sudsku praksu. Prema njoj, kazneno djelo bludnih radnji postoji samo ako se grubo zadire u seksualnost žrtve.

Iz ženinog iskaza proizlazi da ju trener nije dodirivao po intimnim dijelovima tijela dok ju je, razodjevenu i polegnutu, u službenim prostorijama kluba masirao po leđima i istovremeno masturbirao.

Kako objašnjavaju, bludna radnja nad samim sobom u prisutnosti druge osobe nije kazneno djelo propisano citiranim člankom Kaznenog zakona. Stoga, tumači Odvjetništvo, u ovom slučaju nije bilo kaznenog djela bludne radnje.