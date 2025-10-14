Božinović: Lani smo detektirali čak 10.000 odvratnog sadržaja iskorištavanja djece u Hrvatskoj

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović oštro je u utorak u Luxembourgu odbacio tvrdnje da Hrvatska podržava prijedlog uredbe EU-a koja bi omogućila masovni nadzor građana, te istaknuo da neće šutjeti pred zlostavljanjem djece.

Prvotno je bilo planirano da ministri unutarnjih poslova država članica EU-a u Luxembourgu pokušaju usuglasiti stajalište o prijedlogu uredbe za sprječavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu, koji je u javnosti poznat kao 'chat control'. Međutim, dansko je predsjedništvo najavilo da će se o tome nastaviti rasprava, kako bilateralno, tako i na nekom od sljedećih sastanaka Vijeća.

Ministar Božinović je rekao da se dosad u vezi s tim prijedlogom još nije našlo neko rješenje koje bi bilo spremno za glasanje, niti se ikad o tome glasalo.

- Ova uredba ne predviđa nikakav masovni nadzor komunikacija, Europa to i da hoće ne može činiti, to mogu samo platforme koje omogućavaju razmjenu poruka - rekao je Božinović, dodajući da Hrvatska dosad i nije zauzimala stajalište o nekom od konkretnih prijedloga koji su u posljednje vrijeme cirkulirali.

Dodao je da je glavna svrha te uredbe o kojoj se razgovora zaštita djece od “erupcije seksualnog iskorištavanja djece na internetu”.

- Činjenica je da kao nadležni resori, kao odgovorni pojedinci i institucije nastojimo pronaći rješenje jer ono što se događa djeci to je nešto što je do prije par godina bilo potpuno nezamislivo - rekao je, navodeći da je samo prošle godine detektirano 20 milijuna, što fotografija, što videozapisa seksualnog iskorištavanja djece u svijetu.

- U Hrvatskoj smo dobili 10 tisuća takvih, upozoravajućih i odvratnih sadržaja i na tome radi policija - rekao je Božinović.

Prema postojećoj, privremenoj uredbi, koja vrijedi do travnja sljedeće godine, platforme za razmjenu poruka na dobrovoljnoj osnovi dostavljaju takve materijale nadležnim tijelima.

- Europska unija želi da to postane obvezno, a ne dobrovoljno - kaže Božinović.

Božinović je kritizirao kampanju koja taj prijedlog predstavlja kao opasnost za zaštitu privatnosti.

- Jako je loše da se vodi kampanja kojom se želi pokazati da bi netko želio masovno nadzirati komunikacije. To je netočno, to ni sad nitko ne radi i Europska unija nema alate za to - kazao je ministar, pojasnivši da se želi da aplikacije učine podatke koje imaju dostupnima tijelima koja su nadležna za procesuiranje tih najtežih kaznenih djela.

Kazao je i da je dio “hrvatske političke scene prihvatio narativ koji sigurno nije u interesu djece i uopće ne govori o tome što se događa djeci”.

Kaže da je zato predložio da pred nadležni odbor Hrvatskog sabora dođu i ljudi koji se bore protiv zlostavljanja djece na internetu i da govore s čime se sve suočavaju u svom poslu.

Optužbe na račun SDP-a

Božinović je optužio SDP da manipulira tim pitanjem, te rekao da je Siniša Hajdaš Dončić kao predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u potpunosti podržao prijedlog uredbe u njezinu prvom izdanju 2022. godine kada je bio puno restriktivniji u odnosu na prijedloge koji su nakon toga uslijedili.

Prozvao je SDP zbog sazivanja i otkazivanja sastanka saborskog odbora, kazavši da zapravo ne žele čuti o strahotama koje se događaju djeci od ljudi koji se time bave.

- Prvo je taj odbor bio sazvan za današnji dan kada sam ja u Luxembourgu, što je predsjednik odbora Ranko Ostojić znao. Onda su prebacili termin za sutra ujutro, a danas smo dobili vijest da su od toga odustali bez ikakvog obrazloženja - rekao je Božinović.

- Dakle, stranka koja je uglavnom racionalno postupala rješavanju problema, sada bez ikakvog argumenta, ali vrlo svjesno želi tu priču okrenuti. Moje pitanje je zašto, u ime koga to čine i zašto im nije u interesu i na prvom mjestu zaštita djece - rekao je ministar.

Zastupnik Arsen Bauk (Klub SDP-a) kazao je u utorak da je Uredba za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, tzv. chat control, u zadnji čas povučena s dnevnog reda Vijeća EU-a, pozvavši vladu da objasni zašto je podržavala taj prijedlog.

- Vlada RH mora sada objasniti građanima zašto je šutjela i podržavala ovaj loš prijedlog koji je sada, srećom, odbačen. Vlada mora odgovoriti na pitanje zašto je željela uvesti ovakav masovni nadzor nad građanima - kazao je Bauk u Saboru u slobodnom iznošenju stajališta.

- Gospodin Bauk populistički širi laži, to je nešto što je postalo modus operandi SDP-a u posljednje vrijeme - rekao je Božinović.

Naglasio je i da su policijski službenici naišli na vodiče za pedofile o tome kako privući djecu na internetu.

- To je nešto što bi i saborski zastupnici sutra na odboru, ali i hrvatska javnost, mogli čuti od ljudi koji se time bave. Međutim, oni to ne žele, oni žele stvoriti jednu potpuno pogrešnu sliku. Ali, siguran sam da kako vrijeme bude prolazilo, bit će zapravo jasno tko je i s kakvim namjerama krenuo u ovu ružnu kampanju koja je u potpunosti zapostavila ono što bi nam trebalo biti najsvetije, a to je najbolji interes djeteta - rekao je ministar unutarnjih poslova.

Naglasio je da će Vijeće EU-a nastaviti raditi na toj uredbi i pokušati naći uravnoteženo rješenje.

Nužnost nove uredbe na razini EU

Upozorio je da bi se u travnju, kada prestane vrijediti sadašnja privremena uredba, a bez novog zakonskog rješenja, našli u situaciji da niti jedna policija u Europi neće moći tražiti niti dobiti bilo što na temelju čega se mogu procesuirati seksualni predatori.

- Mi nikad nećemo odustati od toga da nađemo pravo rješenje kako štititi djecu, uključujući i djecu ovih koji nas napadaju i kritiziraju - rekao je ministar Božinović.

Danski ministar pravosuđa Peter Hummelgaard rekao je prije početka današnjeg sastanka da je cilj danskog predsjedništvo postići napredak u dogovoru o uredbi.

Po njegovim riječima, uredba predstavlja priliku za rješavanje stvarnog problema koji sve više raste. Dodao je da, prema podacima nevladine organizacije Save the Children, svake sekunde na šifriranim online platformama dijele se najmanje dvije fotografije ili videozapisi seksualnog zlostavljanja djece.

I Hummelgaard je odbacio navode koji su se pojavili u javnosti da će, prema zadnjem danskom kompromisnom prijedlogu, nadležna nacionalna ili europska tijela pratiti privatne razgovore pojedinaca.

- To nije istina. Želimo obvezati privatne tvrtke i platforme da preuzmu odgovornost za ograničavanje dijeljenja sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece u velikim razmjerima - objasnio je.

Dodao je da su neke države članice u raspravi o uredbi izrazile legitimnu zabrinutost u vezi s privatnošću, što će dansko predsjedništvo uzeti u obzir u daljnjoj raspravi.