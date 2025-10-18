Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku

'Najbitnije u svemu ovome je da sam ja u potpunosti osvijestio da je to što sam radio neprihvatljivo, tog nisam bio svjestan i nisam razumio svoju poziciju na ispravan način.'

Ovo je rečenica koju je Dalibor Matanić napisao u Facebook objavi 'Kajem se' 5. travnja prošle godine, svega 20 minuta prije nego je novinarka Milena Zajović u Večernjem listu objavila prvi u nizu tekstova u kojima raskrinkava navodno seksualno uznemiravanje koje je godinama činio nad djevojkama i ženama na setovima, mahom reklama. Godinu i pol kasnije, dakle prije par dana, u velikom intervjuu Matanić izjavljuje: 'Siguran sam da se nikad ne bih ponašao nedolično da nije bilo moje ovisnosti.' Dvije godine ranije, 2023., je za isti medij izjavio da se u potpunosti ostavio alkohola. Nakon što je Zajović objavila tekstove, Matanić se sam javio na liječenje od ovisnosti. Što je istina, teško je utvrditi.

Četiri kaznene prijave?

Ovaj 'novi' Matanić je rekao i da je priznanje, koje je objavio na Facebooku, napisao u 'rastrojenom stanju' i da mu je žao ako je nekoga povrijedio. Uz to, tvrdi da se zbog ovisnosti o alkoholu i opijatima mnogih događaja ne sjeća. No njegove žrtve se sjećaju. Dovoljno da se medijima javilo 200 - tinjak žena. Dio žrtava javio se i 24sata, no nakon upozorenja osoba čiji identitet nisu htjele otkriti, povukle su svoje izjave. Dobili smo informaciju da su zabrinute građanke i građani, nakon pokušaja Matanićevog PR pranja u intervjuu, zasuli pozivima Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s upitima što je s istragom i kako je moguće da mu se daje prilika da rehabilitira svoj imidž. To smo pokušali službeno provjeriti s Uredom pravobraniteljice, no odgovor u trenutku pisanja ovog teksta nismo dobili.

Do 24sata je došla i informacija da je Matanić navodna djela radio na području više gradova. Poslali smo upit nadležnim policijskim upravama s pitanjem jesu li protiv njega podnijete kaznene prijave za seksualno zlostavljanje i druga djela iz domene seksualnih delikata. Službene odgovore do zaključenja ovog broja nismo dobili jer je riječ o opsežnoj provjeri. Međutim, uspjeli smo neslužbeno doznati da su protiv Matanića podnesene četiri kaznene prijave.

Povukao priznanje, ali...

Objavu 'Kajem se' javnost je tad shvatila kao priznanje i ispriku, no uz protok vremena, Matanić ju povlači. Ali to, pravno gledano, ne znači da ta objava nema nikakvu težinu.

- Može ići prema policiji da naprave određene izvide temeljem toga i onda oni podnesu kaznenu prijavu državnom odvjetništvu, ili ako je bilo radnji, da to povežu i da to tvori osnovanu sumnju za istraživanje. Bi li se netko u to upustio samo na temelju njegove izjave, to je veliko pitanje - govori odvjetnik Veljko Miljević.

No tvrdi da se ta objava ne može upotrijebiti na sudu.

- Kao poticaj za provođenje radnje da, ali ako bi mu to bilo predočeno kao formalni dokaz prilikom ispitivanja, može reći da je to tako napisano, da nije bio baš čist, da nije neka ozbiljna izjava i da je znao koje su posljedice izjave da ju ne bi ni napisao. To se onda relativizira. Kao dokaz u postupku može se koristiti samo ono što je provedeno u postupku i to uz upozorenje o pravima. Ovo je bila slobodna izjava koja sigurno je temelj za ispitne radnje - objašnjava Miljević.

Iz perspektive bivšeg tužitelja, Anto Nobilo ima drugačiji stav.

- Ta objava se kao i svaki drugi dokument može iskoristiti. Može se iskoristiti bilo kad. Kad se pokrene kazneni postupak, ta objava se može pridružiti kao dokaz, kao da se pronašlo njegovo pismo, mail ili dnevnik. To je materijalni dokaz kojeg je on stvorio i može biti dokaz u bilo kojoj fazi postupka - govori Nobilo.

No što ako kaže, kao što je rekao u intervjuu, da je bio rastrojen dok ju je pisao i da to ne misli više?

- Sud onda procijeni je li to vjerodostojno ili ne, zašto je pisao. U konkretnoj situaciji bi to sud procjenjivao s obzirom na sve druge dokaze - govori Nobilo.

No bez identificirane žrtve, teško da tužiteljstvo može išta dokazati.

- Jako je važno da se identificira barem jedna žrtva. To je kao da imate suđenje za ubojstvo bez leša. Važno je znati žrtve jer teško možete nekoga progoniti za kazneno djelo, ako ne znate prema kome je napravljeno - zaključuje.

Novi film

Prema zadnjim informacijama, cijela stvar je još u fazi istrage. Za to vrijeme, Matanić snima. Kratki film Lutka snimio je u proljeće 2025. godine, a premijeru je imao na Odense film festivalu u Danskoj gdje je uvršten u natjecateljski program. Riječ je o prestižnom festivalu na kojem se nagrađeni filmovi kvalificiraju za Oscar, BAFTA i Europsku filmsku nagradu. O tome je izvijestio i HAVC pa nas je zanimalo što oni imaju s filmom.

- Mi nemamo ništa s tim filmom, nismo financirali ni snimanje, ni distribuciju ni PR. To je hrvatski film i na tom festivalu je bio i Slijepčevićev 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', samo smo prenijeli priopćenje - rekao je ravnatelj HAVC-a Chris Marchic.

O tome hoće li ih promoviranje Matanića dovesti u nezgodne vode i daju li mu ovako podršku nakon svega, nisu razmišljali.

- Ne, nismo to uzeli u obzir jer taj film nema ništa s nama, kažem Vam, mi smo samo preveli priopćenje - rekao je Marchic.

Obiteljski biznis

Film se bavi odnosom između oca i njegove kćeri koju oblači kao lutku i tjera na prostituciju. Glavne uloge nose otac i kći Kostelac, Tomislav i Tea.

- Budžet filma je bio 20 eura, to smo snimali sebi iz gušta ovako. I onda je film poslan na festival - rekao je za 24sata Tomislav Kostelac, koji je igrao manje uloge u Šutnji i Novinama koje je režirao Matanić.

Matanić je objavio fotografije sa snimanja novog filma ‘Lutka’, koji je poslan na festival u Dansku | Foto: PROMO

Film je producirala kuća Kinogerila kojoj je od 2016. do 2025. vlasnik bio sam Matanić, a ove godine, u vlasničku strukturu ulazi i poduzetnik Zvonko Stojević za kojeg Matanić snima kratke filmove o njegovom planu renesanse Like, zvanom Teslaverse.

Snimanje filma ‘Lutka’ | Foto: PROMO

Lutka je i koprodukcija s Max Teatrom iz Zaprešića kojem je osoba ovlaštena za zastupanje Marina Kostelac Poklepović. Ona je glumica iz Kazališta lutaka, a glumila je u Matanićevoj Šutnji i Finim mrtvim djevojkama. Na službenoj web stranici, kao suradnica je navedena i Helena Minić Matanić, supruga Dalibora Matanića. Zanimljivo je da je u registru umjetničkih organizacija Ministarstva kulture, upravo Matanić naveden kao jedan od suosnivača, odgovorna i ovlaštena osoba.

Dakle, nije da posla nema, samo nema onako kako je navikao: velike produkcije, sredstva iz HAVC-a, sponzori, stranke, kompanije. S druge strane, nema prave isprike za žrtve, a ni plana što ako se sretnu na nekom setu. Legitimno je pitanje hoće li one moći onda uopće raditi i što će biti s njihovom egzistencijom. Manje su šanse da će netko 'otkantati' novorođenog Matanića, nego neku djevojku koja nema društveni kapital i utjecaj.