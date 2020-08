Muke po prijevozu: 'Učenici idu skupa busom ili tramvajem, mi ih tek u školi možemo odvajati'

U školu neće smjeti ulaziti roditelji, osim po jedan roditelj prvašića prvog dana škole. Nakon toga, učiteljica će djecu preuzimati na ulazu škole, te će im u školi pomagati da se presvuku i slično

<p>Što će biti ako se učiteljica razredne nastave razboli i dobije temperaturu dok je na nastavi?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Ona će morati odmah kući. A što će tad biti s djecom? Inzistira se na ‘balončićima’ u nižim razredima, čak i da im ne dolaze nastavnici izbornih predmeta. Hoće li onda i učenici morati kući, pita se <strong>Igor Matijašić</strong>, ravnatelj Osnovne škole Milana Langa u Bregani. Oni i njegovi kolege u iščekivanju su detaljnog dokumenta o organizaciji nastave prema epidemiološkim mjerama koje ovaj vikend objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.</p><p>Svi se nadaju detaljnijim odgovorima na mnoga pitanja koja pokušavaju riješiti posljednjih dana prije početka nove školske godine.<br/> Osnovne mjere su već poznate i bit će slične onima koje su se provodile proljetos. No još je mnogo neodgovorenih pitanja.</p><p>- Najveći nam je problem prijevoz. Imamo mnogo učenika putnika. U matičnoj školi to su učenici od 5. do 8. razreda, a u područnoj školi su učenici od 1. do 4. razreda. No oni se do škole svi voze istim autobusom, a mi ih onda po strogim pravilima razdvajamo. Tko će garantirati da djeca u autobusu drže razmak i nose maske - ističe Matijašić. On, kao i mnogi drugi ravnatelji, poslali su upite osnivačima.</p><p>Ministar <strong>Radovan Fuchs</strong> po tome pitanju apelira na odgovornost samih učenika i roditelja, koji bi trebali preuzeti na sebe dio edukacije djece. No kako garantirati sigurnost za, primjerice, srednjoškolce u Zagrebu, koji se voze često pretrpanim tramvajima i autobusima? Tih garancija nema ni za organizirani školski prijevoz.</p><p>Ono što je mnogima nejasno je procedura odlaska u samoizolaciju u slučaju probijanja korone u školu. Prema objavljenim edpidemiološkim mjerama, ako jedno dijete na satu dobije temperaturu, počne kašljati itd., ono će biti smješteno u posebnu prostoriju dok po njega ne dođu roditelji. Ostatak razreda i učiteljica/nastavnik ne odlaze s nastave. Škola ne traži testiranje, niti ima pravo slati dijete u bolnicu. O testiranju i odlasku specijalistu odlučuje isključivo djetetov nadležni liječnik.</p><p>Ako u razredu istovremeno oboli više djece sa simptomima COVID-19, ili učiteljica, tad će se napraviti epidemiološki nadzor. Ako neko ili više djece, ili učiteljica, jesu zaraženi, onda u samoizolaciju ide cijeli razred. U slučaju predmetne nastave, o samoizolaciji za nastavnika također odlučuju epidemiolozi. Nastavnici u samoizolaciji rade online nastavu, a ako su bolesni, odlaze na bolovanje.<br/> Nije još jasno trebaju li svi nastavnici u samoizolaciju koji će biti u kontaktu sa zaraženim učenicima ili kolegama, no to će se, saznajemo, određivati od situacije do situacije.</p><p>U školu neće smjeti ulaziti roditelji, osim po jedan roditelj prvašića prvog dana škole. Nakon toga, učiteljica će djecu preuzimati na ulazu škole, te će im u školi pomagati da se presvuku i slično. U školama ističu i kako će biti problema s organizacijom toaleta, s obzirom na to da bi svaki razred morao imati svoj higijenski čvor.</p><p>Najteže će biti postaviti izbornu nastavu i tjelesni, s obzirom na zahtjev da se razredi na miješaju. Ministar ističe da se za izbornu nastavu preporučuje online nastava, jer tu najčešće dolazi do miješanja učenika iz različitih razreda. No u nekim školama, kako piše Telegram, već se predlaže da tijekom nastave vjeronauka u učionici ostaju i učenici koji ga ne pohađaju. Roditeljima se to ne sviđa.</p><p>Iako ističu kako su mjere trebale biti donesen mnogo ranije, i ravnatelji i nastavnici ističu kako će sve pripremiti na vrijeme, te da nije potrebna dodatna panika. Najteže će biti prvih mjesec dana, a onda će se stvari ipak posložiti, kažu nam naši sugovornici. Roditelji se, pak, najviše pribojavaju zaraze zbog ugroženih članova kućanstva i to što bi starija djeca trebala stalno nositi maske, no većina ih je za to da djeca redovno pohađaju nastavu.</p>