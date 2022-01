Vrijeme i trasa kretanja nestalog Mateja Periša (27) poklapa se s kretanjem mobitela nestalog Splićanina u Beogradu za kojim se traga već 13 dana.

- Lociranjem Matejevog mobitela preko baznih stanica indikativno je bilo kretanje jednog objekta u rijeci Savi. Vrijeme i trasa kretanja ovog objekta u rijeci se poklapa s kretanjem Matejevog mobitela - priopćeno je danas iz MUP-a Srbije

Hrvatska policija danas je održala presicu o nestanku Mateja Periša i suradnju sa srpskom policijom. Potvrdili su da je snimka iz Save autentična i snimljena u to vrijeme, ali nisu mogli potvrditi je li na njoj čovjek.

- Postoji sumnja da je ušao u vodu, ali ne i potvrda toga, a snimke se još obrađuju i izoštravaju - kazao je Antonio Gerovac, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave kriminalističke policije.

Dodao je kako su pregledane i ostale snimke koje su pratile kretanje nestalog mladića od trenutka izlaska iz kluba do trenutka kada se smatra da je ušao u vodu.

- Pregledane su i snimke nakon toga, kako bi se utvrdilo je li možda negdje izašao iz vode i slično. Mi možemo reći da je osoba odjevena poput Mateja došla do vode, ali ne postoji nitko tko može to sigurno tvrditi - istaknuo je.

- Snimka je autentična, ali pliva li netko ili ne pliva, to su zasad spekulacije. Ja u to ne bih ulazio, snimke se obrađuju. To je snimka od te noći - rekao je.