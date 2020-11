Murdochovi New York Post i Fox News se distanciraju od Trumpa

<p>Fox News i New York Post, glavni mediji <strong>Ruperta Murdocha</strong>, počeli su se distancirati od <strong>Donalda Trumpa</strong> dok se odugovlači drama oko prebrojavanja glasova, prvi put otkad je Trump došao na vlast i oko moguće prekretnice.</p><p>U četvrtak navečer u Phoenixu u Arizoni Trumpovi su pristaše otvoreno uzvikivali "Fox News ne valja"<strong> </strong>referirajući se na medij za koji se zadnjih pet godina smatralo da je žestoko odan predsjedniku.</p><p>Fox News razbjesnio je Trumpa i njegove ljude u izbornoj noći kad je proglasio da je u Arizoni pobijedio demokrat Joe Biden unatoč vrlo tijesnim rezultatima.</p><p><strong>Jared Kushner</strong>, Trumpov savjetnik i zet, uzalud je zvao Murdocha da to povuku. Drugi mediji suzdržali su se od toga da Bidena proglase pobjednikom u ključnim državama dok se brojanje glasova nastavljalo.</p><p>Od te noći Fox News je i vrlo oprezan u pogledu optužbi za masovnu izbornu prijevaru, koje su iznijeli Trump osobno i njegova kampanja.</p><p>"Mi to jednostavno nismo vidjeli. Nije nam to predočeno", rekao je urednik Fox Newsa Brett Baier o navodnim prijevarama u eteru u petak.</p><p>Ljudi se pitaju je li Fox News, koji je Trumpu pomogao da dođe na vlast 2016., u procesu okretanja leđa Trumpu dok se Biden približava magičnoj brojci od 270 elektorskih glasova s kojima će ući u Bijelu kuću.</p><p>Profesor komunikologije sa Sveučilišta DePauw <strong>Jeffrey McCall</strong> rekao je da je Fox News oduvijek imao dvostruki identitet - s jedne strane voditeljske zvijezde koje su prije komentatori nego novinari, a s druge novinari koji su umjereniji.</p><p>Neki Foxovi novinari poput <strong>Chrisa Wallacea</strong>, koji je vodio prvu debatu dvojice predsjedničkih kandidata, vrlo je respektabilan profesionalac.</p><p>Među voditeljima nametljiva je Foxova zvijezda Sean Hannity, vrlo blizak Trumpu, koji je u četvrtak navečer rekao: "Amerikanci imaju pravo biti sumnjičavi ...nemati povjerenja da su rezultati legitimni". </p><p>McCall je rekao da način na koji je Fox News tretirao Trumpa od izbora i ...pripisivane Arizone Bidenu pokazuje da ozbiljnija strana mreže nastoji "djelovati što je više moguće neovisno o voditeljima, pa čak i vlasnicima". </p><p>"Ti ljudi imaju vlastite novinarske standarde koje žele zadržati", dodao je.</p><p>Međutim Reece Peck, koji je o Fox Newsu napisao knjigu pod nazivom "Fox populizam", rekao je da bi ovo distanciranje gledatelje moglo potaknuti da se okrenu drugom izvor vijesti, poput OAN-a, male nove mreže, ultrakonzervativne i izuzetno naklonjene Trumpu.</p><p>U pozadini Fox Newsa, koji je pratilo 14,1 milijuna gledatelja tijekom izborne noći, naravno stoji Murdoch.</p><p>Osamdesetdevetogodišnji medijski mogul poznat je po svojim konzervativnim stajalištima, međutim zadnjih nekoliko mjeseci prihvaća ideju da će Biden pobijediti, prema Daily Beastu.</p><p>Ipak, rekao je McCall, "pretpostavljam da Murdochova obitelj ne naziva novinare da kaže Bretu Baieru kako da pokriva određene vrste priča".</p><p>Drugi Murdochov medij New York Post "mogao bi više odražavati vlastita Murdochova stajališta od Fox Newsa", rekao je Peck.</p><p>On je kazao da Murdoch ima puno veću kontrolu nad tim tabloidom nego nad Fox News. </p><p>Kako se prebrojavanje glasova odugovlači i svijet čeka ime pobjednika, Post nije prihvatio nijednu Trumpovu tvrdnju o prijevari i krađi izbora.</p><p>Prije samo nekoliko dana, neposredno prije izbora, nije se ustručavao pokrenuti priču da je Bidenov sin Hunter, sjedeći u upravi ukrajinske plinske tvrtke, prodao pristup svom ocu, koji je tada bio potpredsjednik Baracka Obame.</p><p>U petak je Post objavio dva urednička komentara u kojima se pretpostavlja da će Trump vjerojatno izgubiti izbore.</p><p>"Ponekad možete osjetiti kako Murdoch razumije kamo pušu politički vjetrovi", rekao je Peck, koji predaje na njujorškome gradskom Sveučilištu (CUNY).</p><p>Biden je centristički demokrat i Murdoch bi ga mogao podnijeti.</p><p>"Biden ne prijeti velikim tvrtkama u SAD-u", rekao je Peck. </p>