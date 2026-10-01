Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA ULOGA

Musk ima novi posao: Vodit će projekt o budućnosti ratovanja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Musk ima novi posao: Vodit će projekt o budućnosti ratovanja
Foto: Gonzalo Fuentes
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Elon Musk preuzima ključnu ulogu u Pentagonovom projektu koji će istraživati budućnost ratovanja, s posebnim naglaskom na autonomne sustave i umjetnu inteligenciju.

Tehnološki mogul Elon Musk preuzet će vodeću ulogu u novom Pentagonovu projektu koji istražuje budućnost ratovanja, objavio je u srijedu ministar obrane SAD-a Pete Hegseth.

Obraćajući se vojnom osoblju u bazi marinaca Quantico u Virginiji, Hegseth je rekao da će Musk biti jedan od vođa inicijative, poznate kao Projekt Meridian. Cilj je projekta "kreativno sagledati budućnost te identificirati područja koja moramo osvojiti i sposobnosti koje moramo usvojiti”, rekao je Hegseth.

Ministar obrane osvrnuo se i na autonomno ratovanje, odnosno uporabu oružanih sustava i umjetne inteligencije sposobnih za djelovanje i izvođenje napada bez izravne ljudske intervencije.

misija naglo skraćena Muskova divovska raketa prvi put dosegnula orbitu
Muskova divovska raketa prvi put dosegnula orbitu

"Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć na bojišnici u desetljećima koja dolaze", izjavio je Hegseth.

Pentagon očekuje da će rezultati projekta biti predstavljeni u roku od 120 dana, odnosno do veljače. Musk je do kraja svibnja 2025. vodio Odjel za vladinu učinkovitost (DOGE), program smanjenja rashoda koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Odjel mu je poslužio za znatne rezove i smanjenje broja zaposlenih u državnim agencijama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
BURNO Prekid štrajka ZET-a je samo privremen? Evo što kažu
IZ MINUTE U MINUTU

BURNO Prekid štrajka ZET-a je samo privremen? Evo što kažu

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana...
U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'
LIJEČNICI I SESTRE ZA 24SATA

U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'

U u prvi plan ponovno dolazi pitanje koliko se u Hrvatskoj vrednuju različita zanimanja, liječnici i sestre za 24sata otkrivaju svoje plaće.
Štrajk u Holdingu je nezakonit!
STIGLA PRESUDA

Štrajk u Holdingu je nezakonit!

Rok na žalbu protiv presude 15 dana, a protiv privremene mjere osam dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026