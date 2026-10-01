Musk ima novi posao: Vodit će projekt o budućnosti ratovanja

Tehnološki mogul Elon Musk preuzet će vodeću ulogu u novom Pentagonovu projektu koji istražuje budućnost ratovanja, objavio je u srijedu ministar obrane SAD-a Pete Hegseth.

Obraćajući se vojnom osoblju u bazi marinaca Quantico u Virginiji, Hegseth je rekao da će Musk biti jedan od vođa inicijative, poznate kao Projekt Meridian. Cilj je projekta "kreativno sagledati budućnost te identificirati područja koja moramo osvojiti i sposobnosti koje moramo usvojiti”, rekao je Hegseth.

Ministar obrane osvrnuo se i na autonomno ratovanje, odnosno uporabu oružanih sustava i umjetne inteligencije sposobnih za djelovanje i izvođenje napada bez izravne ljudske intervencije.

"Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć na bojišnici u desetljećima koja dolaze", izjavio je Hegseth.

Pentagon očekuje da će rezultati projekta biti predstavljeni u roku od 120 dana, odnosno do veljače. Musk je do kraja svibnja 2025. vodio Odjel za vladinu učinkovitost (DOGE), program smanjenja rashoda koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Odjel mu je poslužio za znatne rezove i smanjenje broja zaposlenih u državnim agencijama.