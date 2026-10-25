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OPET SE UKLJUČUJE U RAT

Musk optužio Ukrajinu: Koristili su Starlink za ofenzivne napade

Piše HINA,
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Musk optužio Ukrajinu: Koristili su Starlink za ofenzivne napade
Foto: Gonzalo Fuentes
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Musk nije pružio nikakve dokaze niti konkretne primjere koji bi potkrijepili njegove optužbe.

Američki tehnološki milijarder Elon Musk optužio je u subotu ukrajinsku vojsku da koristi satelitski internet Starlink za napade dronovima s ciljem ubijanja ljudi.

"Ukrajinska vojska prekršila je uvjete korištenja Starlinka i koristila ga za ofenzivne udare dronova s ciljem ubijanja ljudi. Ta je rupa u zakonu zatvorena prošlog tjedna”, napisao je osnivač tvrtke SpaceX na svojoj platformi X.

Musk nije pružio nikakve dokaze niti konkretne primjere koji bi potkrijepili njegove optužbe.

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Starlink, kojim upravlja Muskova svemirska tvrtka SpaceX, komercijalna je usluga namijenjena civilnim i obrambenim svrhama, ali ne i ofenzivnim vojnim operacijama, tvrdi Musk. Dodao je da njegov vojni pandan, Starshield, kontrolira vlada Sjedinjenih Američkih Država.

Ukrajinska vojska koristi Starlink za protuzračnu obranu od ruske invazije, pri čemu satelitska internetska usluga također igra važnu ulogu u operacijama dronova, logistici i komunikaciji.

Ukrajina se proteklih dana žalila da je pristup američkoj satelitskoj internetskoj usluzi bio usporen, iako je ostalo nejasno tko je za to odgovoran.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da su veze sa Starlinkom i Starshieldom ponovno uspostavljene.

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"Rad Starlinka i Starshielda vraćen je na brzine koje smo imali prije svih ograničenja. Brzine su sada onakve kakve trebaju biti", rekao je.

"To je uistinu važno: za našu logistiku na prvoj liniji, za obranu Ukrajine od dronova Šehid na mlazni pogon", dodao je Zelenski, govoreći o dronovima koje koristi Rusija.

Musk je naglasio da Starlink ostaje ključan za obranu Ukrajine.

"Kada bi se Starlink isključio, ukrajinska prva linija odmah bi se urušila", napisao je Musk. "Ovo NIJE prijetnja, to je jednostavno iznošenje činjenica."

Također je rekao da je SpaceX pridonio obrani Ukrajine daleko više nego bilo koja druga privatna tvrtka na svijetu.

"Usprkos tome, osjećam KRAJNJI PRIJEZIR prema zlim ratnim huškačima koji se lažno predstavljaju kao moralne vertikale, a zalažu se za beskrajno krvoproliće i ne nude nikakvo realistično rješenje za sukob. Gorite u paklu.”

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Komentari 3
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