Ukrajincima opet radi Starlink

Ukrajina je u subotu objavila da je ponovno uspostavila "stabilnu vezu" sa SpaceX-ovim sustavom Starlink, ključnim za njezinu vojsku, nakon nekoliko dana ograničenja brzine usred napetosti s Washingtonom.

"Sustavi ministarstva obrane za praćenje bilježe ponovno uspostavljanje brzina Starlinka/Starshielda. Bilježimo brzine veće od 400 km/h, a veza je stabilna", rekao je ukrajinski ministar obrane Jevgenij Hmara u izjavi.

"To je prvenstveno važno za naše prve crte, za našu vojsku, za operacije dronovima, za logistiku i za komunikacije", dodao je.

Hmara je pozdravio "čvrst stav ukrajinskog predsjednika na najvišoj razini", vjerujući da to "daje plodove".

Ukrajina se nekoliko dana žalila na ograničenje brzine Starlinkovih terminala do 160 km/h, što je ometalo njezinu mogućnost korištenja određenih dronova.

Volodimir Zelenskij optužio je Washington da stoji iza tih ograničenja i da u nekoliko navrata nije upozorio Kijev na nalet ruskih projektila prije nego što su udarili.

Bijela kuća i milijarder Elon Musk, čija tvrtka SpaceX upravlja Starlinkom, negirali su odgovornost za ograničenja ovog satelitskog sustava.

U petak je Donald Trump objavio da je Elon Musk "ponovno pokrenuo" Starlinkovu mrežu za Ukrajinu.

Ta ograničenja započela su nakon porasta napetosti između Volodimira Zelenskija i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji su razmjenjivali oštre kritike u medijima.