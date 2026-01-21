Musk se sad zakačio sa šefom Ryanaira: 'Ti idioti s X-a će imati poseban popust na karte'

Rat statusima na društvenim mrežama, između Elona Muska i šefa Ryanaira Michaela O’Learyja, potpuno je izmaknuo kontroli. Nakon što je O’Leary odbio uvesti Muskov Starlink internet u zrakoplove, dvojica moćnih direktora počela su se javno vrijeđati.

Ryanair je Muska nazvao idiotom, a svađu iskoristio za promociju siječanjske rasprodaje karata, uz poruku da pokreću posebnu akciju za "idiote s X-a, uključujući Elona". Musk nije ostao dužan pa je više puta sugerirao da bi kupio Ryanair i smijenio O’Learyja, piše BBC.

O’Leary tvrdi da je Starlink preskup, povećava potrošnju goriva i da putnici ne žele plaćati internet na kratkim letovima. „Musk ne zna ništa o aerodinamici“, poručio je, dok je Musk uzvratio istom mjerom.

Iako Musk vrijedi gotovo 770 milijardi dolara, kupnja Ryanaira ionako ne bi bila moguća jer europski zakon traži da aviokompanije budu u većinskom vlasništvu EU državljana. Zbog svega je O’Leary sazvao konferenciju za medije u irskom Dublinu koja bi trebala početi danas u 9 sati po hrvatskom vremenu.