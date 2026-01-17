Obavijesti

News

NEZAKONITO STEKLI DOBIT

Musk traži 134 milijardi dolara od OpenAI-ja i Microsofta

Piše HINA.,
Musk traži 134 milijardi dolara od OpenAI-ja i Microsofta
Foto: Gonzalo Fuentes

Elon Musk od OpenAI-ja i Microsofta sudski traži do 134 milijardi dolara tvrdeći da su 'nezakonito stekli dobit' od njegove ranije podrške organizaciji koja razvija umjetnu inteligenciju, pokazuje sudski dokument

Admiral

OpenAI je navodno dobio između 65,5 i 109,4 milijardi od Muska od 2015., kad je bio jedan od osnivača tada neprofitne organizacije, a Microsoft između 13,3 i 25,1 milijardu dolara, stoji u milijarderovoj tužbi protiv dviju tvrtki. 

OpenAI ju je prozvao „neutemeljenom” i dijelom Muskove kampanje „zlostavljanja”. Microsoftov odvjetnik priopćio je da nema dokaza da je ta kompanija „pomagala i poticala” OpenAI. Microsoft je u startup prvi put investirao 2019. godine. Dvije tvrtke osporile su Muskov zahtjev za odštetom u odvojenom sudskom podnesku. 

Musk je OpenAI napustio 2018., a danas vodi tvrtku xAI koja ima konkurentski 'chatbot' Grok. Sada tvrdi da je OpenAI prekršio svoju osnivačku misiju restrukturiranjem iz neprofitne organizacije u poslovni subjekt. 

Sudac u Oaklandu u Kaliforniji ranije ovaj mjesec odlučio je da će se proces voditi pred porotom, a krenut će u travnju. 

Musk tvrdi da je pridonio 38 milijuna dolara OpenAI-ju, odnosno 60 posto njegovog prvotnog financiranja, čime su regrutirani zaposlenici, osnivači su povezani s ključnim kontaktima, a projekt dobio kredibilitet. 

- Baš kao kad rani investitor u neku startup tvrtku može ostvariti dobitke mnogo više od početne investicije, tako su i nezakoniti dobici koje su OpenAI i Microsoft stekli – a koje gospodin Musk sada ima pravo vratiti – puno veći od njegovih početnih doprinosa - tvrdi Muskov tim. 

U njegovoj tužbi stoji da je potencijalnu odštetu izračunao financijski stručnjak C. Paul Wazzan. Musk bi mogao tražiti i druge sankcije poput moguće zabrane, iako se u podnesku ne navodi kakav bi oblik ona mogla imati. 

OpenAI i Microsoft u svom odgovoru od suca traže da ograniči ono što Muskov stručnjak može predstaviti porotnicima te da bi se njegova analiza trebala odbaciti kao „izmišljena”, „neprovjerljiva” i „bez presedana”. Njome se traži „nevjerojatan” prijenos milijardi od neprofitne organizacije njezinom bivšem donatoru koji je u međuvremenu postao konkurent, tvrde dvije tvrtke. 

