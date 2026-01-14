Dok Europa prijeti X-u, vlada SAD-a daje Groku Pentagon

UK, Kanada i Australija su navodno u razgovorima o mogućoj zabrani X-a zbog eksplozije eksplicitnih deepfakeova koje korisnici rade kroz Grok. U tekstu se to predstavlja kao koordinirana ideja, a kao ‘dokaz’ se uglavnom prepričavaju objave na društvenim mrežama i citiranja drugih medija, pa ovo treba čitati kao izvještaj o navodnim razgovorima, ne kao potvrđenu odluku triju vlada. Drugim riječima, zasad je to signal političkog pritiska, ne gotova mjera.

Ono što je za europski kontekst konkretnije je da je Europska komisija već posegnula za alatom iz DSA. Reuters je 8. siječnja objavio da je Komisija naredila X-u da zadrži sve interne dokumente vezane uz Grok do kraja 2026., dok provjerava poštivanje pravila, nakon što je Komisija javno osudila seksualizirane AI slike. To nije zabrana, ali je jasan znak da se slučaj tretira ozbiljno i da EU skuplja materijal za moguće daljnje korake.

U istom smjeru ide i UK, koji nije u EU, ali je i dalje europsko tržište koje X ne može ignorirati. Ofcom je 12. siječnja otvorio formalnu istragu protiv X-a pod Online Safety Actom i traži objašnjenja i dokaze o tome kako platforma sprječava ilegalan sadržaj i štiti korisnike. To je, za razliku od ‘priča o zabrani’, službeni regulatorni postupak s vrlo jasnim ovlastima i rokovima. Zanimljivo je i napomenuti javno prepucavanje britanskog premijera i Elona Muska, koji je optužio britansku vladu da je fašistička jer želi ukinuti slobodu govora.

A onda dolazi detalj koji je mnogima zvučao nevjerojatno, ali je objavljen kroz više izvora: američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da će Grok biti integriran u Pentagonove mreže kasnije ovog mjeseca, i to i na klasificiranim i na nekima neklasificiranim sustavima. To potvrđuje kako američka vlada ne dijeli zabrinutost europskih kolega o privatnosti i mogućnosti zlouporabe Groka, te nas opet vraća otprilike godinu dana unazad, u vrijeme kad je Musk bio dio američke izvršne vlasti. Guardian i Defense One pišu da je ovo dio šire ‘AI acceleration’ priče u kojoj Pentagon želi ubrzati korištenje više velikih AI modela unutar svojih sustava, uz naglasak na dostupnost podataka. U praksi, to znači da će alat koji je pod povećalom zbog sigurnosti i zloupotreba dobiti put do najosjetljivijih okruženja, što će ovu temu držati u fokusu još dugo.