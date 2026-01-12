Obavijesti

GROK SKANDAL

Musk u problemu, skandal oko AI golotinje na Groku sve širi. Zemlje ga blokiraju, idu istrage

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Musk u problemu, skandal oko AI golotinje na Groku sve širi. Zemlje ga blokiraju, idu istrage
Foto: Gonzalo Fuentes

Prije par dana pisali smo da je problem dublji jer se sporni AI sadržaj ne širi samo na X-u, nego i preko Grokove web stranice i aplikacije. U međuvremenu, X je odlučio srezati mogućnosti generiranja slika za većinu korisnika, dok se regulatorni pritisak u Europi pojačava.

Admiral

X i xAI su nakon vala zloporabe Grokova generatora slika krenuli s ograničenjima, dok se istovremeno otvaraju službene istrage zbog seksualiziranih AI slika žena i djece. Guardian piše da je Grok ‘ugasio’ generator slika za većinu korisnika, a funkcije uređivanja su dodatno stegnute i prebačene iza naplate, dakle ostaju uglavnom dostupne pretplatnicima. Reuters u istom kontekstu navodi da su generiranje i uređivanje slika ograničeni na korisnike koji plaćaju, uz najave ‘jačih sigurnosnih mjera’. U isto vrijeme Malezija i Indonezija postale su prve zemlje koje su blokirale Grok.

Ono što je novo u cijeloj priči oko skandala je da se sve više priča o tome gdje se sadržaj još može dijeliti. WIRED je ranije upozorio da se eksplicitni materijali mogu pojaviti i kroz javne linkove na Grokovoj službenoj stranici, što je bio glavni razlog zašto se govorilo da je problem širi od samog feeda na X-u. Guardian je 11. siječnja dodatno opisao kako je trend ‘put her in a bikini’ eksplodirao i prerastao u masovno ‘skidanje’ odjeće sa slika, što je pojačalo politički i javni pritisak.

NASTAVAK SKANDALA Grok skandal je gori nego što se mislilo: Problem nije samo na X-u
Grok skandal je gori nego što se mislilo: Problem nije samo na X-u

Najveći ‘follow up’ zadnjih dana je reakcija UK-a. Ofcom je pokrenuo istragu o X-u nakon javnog bijesa zbog seksualiziranih AI slika povezanih s Grokom, uz provjeru poštivanja obveza iz Online Safety Acta. U priču se uključila i britanska vlada: ministrica tehnologije Liz Kendall objavila je službenu izjavu u kojoj traži brzo djelovanje zbog izvještaja o neovlaštenim intimnim deepfakeovima.

U Europi se paralelno steže obruč kroz Digital Services Act. Reuters je ranije izvijestio da je Europska komisija ovu pojavu nazvala nezakonitom i ‘odvratnom’, a u novijem tekstu navodi i da je Komisija produžila nalog X-u da čuva Grok povezane podatke i interne materijale, što je dio šireg nadzora nad time kako platforma upravlja ilegalnim sadržajem. Njemački ministar je dodatno javno pozvao EU na pravne korake, što pokazuje da tema u EU ne splašnjava.

VAŠ AI DOKTOR OpenAI lansirao ChatGPT Health
OpenAI lansirao ChatGPT Health
IMA STARLINK Trump o internetu u Iranu: 'Pričat ću s Muskom o tome'
Trump o internetu u Iranu: 'Pričat ću s Muskom o tome'

U princupu, pomalo je nevjerojatno da je velika platforma kao X, koja stoji iza Groka, praktički odbila reagirati kako se spada na skandal ovako osjetljive prirode i ovolike raširenosti. Stavljanje upitnog generatora AI fotografija iza paywalla je blago rečeno polovično rješenje, a može se protumačiti i kao pokušaj dodatnog ubiranja zarade od cijele situacije. Sve u svemu, Musku je očito uredu da jedino što stoji između osoba koje imaju potrebu generirati takav problematičan sadržaj i alata koji će to za njih odraditi u par klikova pretplata na X-ov AI program.

Poanta ovog nastavka je da ‘rezanje’ funkcija samo po sebi ne zatvara priču, nego je prebacuje u novu fazu: regulatorna tijela sada traže dokaze o procjenama rizika, uklanjanju ilegalnog sadržaja i zaštiti djece, a dio kritike ide i na to što ograničenje na ‘paying users’ izgleda kao da se problem samo monetizira umjesto da se riješi. Ako se u idućim danima pojave nove mjere ili kazne, to će vjerojatno biti u smjeru dokazivanja usklađenosti i konkretnih obveze, ne samo kozmetičke promjene na alatu.

