SAD SE UDALJAVA

Zamjenik Marca Rubija: Nećemo podržavati EU koja uvozi migrante i podržava komuniste

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: X/Screenshoot

Dokument nadalje tvrdi da je “dugoročno više nego vjerojatno da će, unutar najviše nekoliko desetljeća, određene članice NATO-a postati većinski ne-europske,” postavljajući ono što naziva “otvorenim pitanjem” o tome bi li te države i dalje promatrale svoj savez sa Sjedinjenim Državama na isti način

Zamjenik državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država Christopher Landau nedavno je posjetio Bruxelles gdje se sastao s ministrima vanjskih poslova članica NATO-a. Sada je na X-u ponovio ono što se u zadnje vrijeme može čuti u najvišim političkim krugovima SAD-a, a to je: Europskoj uniji prijeti kulturni i demografski nestanak.

 - Moje nedavno putovanje u Bruxelles na sastanak s ministrima vanjskih poslova NATO-a ostavilo mi je jedan prevladavajući dojam: SAD dugo nije uspio riješiti očitu nedosljednost između svojih odnosa s NATO-om i EU. Gotovo su sve to iste zemlje u objema organizacijama. Kada te zemlje nose svoje NATO-ove kape, inzistiraju na tome da je transatlantska suradnja temelj naše međusobne sigurnosti. Ali kada te zemlje nose svoje EU kape, slijede sve vrste programa koji su često krajnje suprotni interesima i sigurnosti SAD-a - uključujući cenzuru, ekonomsko samoubojstvo/klimatski fanatizam, otvorene granice, prezir prema nacionalnom suverenitetu/promicanje multilateralnog upravljanja i oporezivanja, podršku komunističkoj Kubi itd - napisao je Landau, pa dodao da takav dvostruki pristup više neće biti moguć.

 - Ova nedosljednost ne može se nastaviti. Ili su velike europske nacije naši partneri u zaštiti zapadne civilizacije koju smo naslijedili od njih ili nisu. Ali ne možemo se pretvarati da smo partneri dok te nacije dopuštaju neizabranoj, nedemokratskoj i nereprezentativnoj birokraciji EU u Bruxellesu da provodi politike civilizacijskog samoubojstva - zaključio je Landau.

Zašto ovakva poruka

Ovo obraćanje Rubijevog zamjenika došlo je u trenutku kada svijet još uvijek reagira na objavu nove strategije nacionalne sigurnosti koju je potpisao Donald Trump. U dokumentu na 33 stranice iznose se America first stavovi i preusmjeravanje vanjske politike SAD-a, od pomicanja vojnih resursa u zapadnoj hemisferi do zauzimanja dosad neviđeno konfrontacijskog stava prema Europi.

IDIOKRACIJA U SAD-u ukinuli preporuku da se bebe cijepe protiv hepatitisa B
U SAD-u ukinuli preporuku da se bebe cijepe protiv hepatitisa B

Strategija se usredotočuje na Trumpov poziv na “preraspodjelu” američke vojne prisutnosti u zapadnoj hemisferi kako bi se suzbila migracija, trgovina drogom i ono što opisuje kao uspon neprijateljskih sila u regiji. Odjeljak strategije koji se odnosi na Europu predstavlja još dramatičniju eskalaciju, upozoravajući da se europske države suočavaju s “gospodarskim padom” koji bi mogao biti “zasjenjen stvarnom i još oštrijom mogućnošću izbrisa civilizacije.”

Dokument nadalje tvrdi da je “dugoročno više nego vjerojatno da će, unutar najviše nekoliko desetljeća, određene članice NATO-a postati većinski ne-europske,” postavljajući ono što naziva “otvorenim pitanjem” o tome bi li te države i dalje promatrale svoj savez sa Sjedinjenim Državama na isti način.

