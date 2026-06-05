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UHITILI OSUMNJIČENIKA

Muškarac (43) teško ozlijeđen oštrim predmetnom u V. Gorici!

Piše 24sata,
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Muškarac (43) teško ozlijeđen oštrim predmetnom u V. Gorici!
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje

Nakon verbalnog sukoba, 77-godišnjak je u četvrtak oko 17.30 sati u Velikoj Gorici oštrim predmetnom ozlijedio 43-godišnjaka.

- Liječnička pomoć muškarcu je pružena u  Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - navodi policija.

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