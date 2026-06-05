Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje
UHITILI OSUMNJIČENIKA
Muškarac (43) teško ozlijeđen oštrim predmetnom u V. Gorici!
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Nakon verbalnog sukoba, 77-godišnjak je u četvrtak oko 17.30 sati u Velikoj Gorici oštrim predmetnom ozlijedio 43-godišnjaka.
- Liječnička pomoć muškarcu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - navodi policija.
Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
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