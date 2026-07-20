Muškarac (47) se utopio u Kupi

Sisačko-moslavačka policija objavila je kako su jučer 19. srpnja oko 17:40 zaprimili dojavu da je uzvodno od gradskog kupališta u Petrinji došlo do utapanja.

- Po zaprimljenoj dojavi odmah se započelo s mjerama traganja i oko 18.20 sati pronađeno je beživotno tijelo 47-godišnjeg muškarca - rekla je policija.

Dodaju da je na mjestu događaja obavljen očevid te je naložena mrtvozornička obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.