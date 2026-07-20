Policija je potvrdila kako je obavljen očevid, te kako je naložena obdukcija....
TRAGEDIJA U PETRINJI
Muškarac (47) se utopio u Kupi
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Sisačko-moslavačka policija objavila je kako su jučer 19. srpnja oko 17:40 zaprimili dojavu da je uzvodno od gradskog kupališta u Petrinji došlo do utapanja.
- Po zaprimljenoj dojavi odmah se započelo s mjerama traganja i oko 18.20 sati pronađeno je beživotno tijelo 47-godišnjeg muškarca - rekla je policija.
Dodaju da je na mjestu događaja obavljen očevid te je naložena mrtvozornička obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.
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