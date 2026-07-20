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TRAGEDIJA U PETRINJI

Muškarac (47) se utopio u Kupi

Piše Luka Safundžić,
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Muškarac (47) se utopio u Kupi
Foto: PU sisačko-moslavačka (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
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Policija je potvrdila kako je obavljen očevid, te kako je naložena obdukcija....

Sisačko-moslavačka policija objavila je kako su jučer 19. srpnja oko 17:40 zaprimili dojavu da je uzvodno od gradskog kupališta u Petrinji došlo do utapanja. 

- Po zaprimljenoj dojavi odmah se započelo s mjerama traganja i oko 18.20 sati pronađeno je beživotno tijelo 47-godišnjeg muškarca - rekla je policija. 

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Dodaju da je na mjestu događaja obavljen očevid te je naložena mrtvozornička obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

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