Muškarac se utopio u Mrežnici

Karlovačka policija objavila je kako je jučer prijepodne u rijeci Mrežnici u naselju Sveti Petar Mrežnički u Dugoj Resi došlo do utapanja.

Prema informacijama iz policije utopio se 55-godišnji muškarac.

- Na mjestu događaja proveden je očevid, a o događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće - zaključili su iz policije.