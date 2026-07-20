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POTVRDILA POLICIJA

Muškarac se utopio u Mrežnici

Piše Luka Safundžić,
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Muškarac se utopio u Mrežnici
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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Na mjestu događaja proveden je očevid, rekla je policija u svom priopćenju...

Karlovačka policija objavila je kako je jučer prijepodne u rijeci Mrežnici u naselju Sveti Petar Mrežnički u Dugoj Resi došlo do utapanja. 

Prema informacijama iz policije utopio se 55-godišnji muškarac.

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- Na mjestu događaja proveden je očevid, a o događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće - zaključili su iz policije. 

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