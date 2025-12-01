Obavijesti

ZAVRŠIO NA PSIHIJATRIJI

Muškarac (49) s nožem u ruci došao pred dječji vrtić u Sisku: 'Bio je rastrojen, u zatvoru je!'

Piše Antonela Šaponja,
Muškarac (49) s nožem u ruci došao pred dječji vrtić u Sisku: 'Bio je rastrojen, u zatvoru je!'
Muškarac (49) je svojim ponašanjem prouzročio osjećaj uznemirenosti i straha kod djece, roditelja i zaposlenika dječjeg vrtića u Sisku

Muškarac (49), u vidno rastrojenom stanju i s nožem u ruci, stigao je petak, 29. studenog do ulaznih vrata jednog dječjeg vrtića u Sisku. U sam vrtić nije ušao, ali je svojim ponašanjem prouzročio osjećaj uznemirenosti i straha kod djece, roditelja i zaposlenika vrtića, izvijestili su iz DORH-a.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku zaprimilo je kaznenu prijavu Policijske postaje Sisak protiv državljanina Republike Hrvatske (1976.) zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona.

Osumnjičenik je odveden u psihijatrijsku bolnicu, dok je državno odvjetništvo sucu istrage Županijskog suda u Sisku predložilo da se protiv njega odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku), koji prijedlog je sudac istrage prihvatio i osumnjičeniku odredio istražni zatvor.

