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ZATVORIO GA U STAN

Muškarac (51) mučio svog psa u Rijeci, dobio kaznenu prijavu

Piše Veronika Miloševski,
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Muškarac (51) mučio svog psa u Rijeci, dobio kaznenu prijavu
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.

Muškarac je psa na duže razdoblje ostavljao u zatvorenom prostoru bez adekvatnog nadzora, bez hrane i vode te u lošem zdravstvenom stanju

Kazneno je prijavljen muškarac (31) zbog sumnje u mučenje i zlostavljanje životinja, javila je primorsko-goranska policija. Policija je zaprimila dojavu građana kako se u stanu na području Pehlina u Rijeci nalazi pas bez nadzora.

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Dolaskom policajaca na mjesto događaja utvrdili su da je riječ o psu pasmine američki stafordski terijer, u vlasništvu muškarca (31) koji o njemu nije odgovorno brinuo. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je vlasnik psa na duže razdoblje ostavljao u zatvorenom prostoru bez adekvatnog nadzora, kao i bez hrane i vode te u lošem zdravstvenom stanju. Osim što je zatečeni kućni ljubimac bio pothranjen, po tijelu su mu već bile vidljive ozljede (dekubitusi) čime je tako životinju izložio nepotrebnim patnjama.

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Spomenuta domaća životinja je prevezena na pregled u veterinarsku ambulantu te potom smještena u azil za pse na Viškovu u nadležnosti Društva za zaštitu životinja Rijeka. Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja, muškarac je završetkom kriminalističkog istraživanja kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu.

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