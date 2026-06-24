Muškarac (51) mučio svog psa u Rijeci, dobio kaznenu prijavu

Kazneno je prijavljen muškarac (31) zbog sumnje u mučenje i zlostavljanje životinja, javila je primorsko-goranska policija. Policija je zaprimila dojavu građana kako se u stanu na području Pehlina u Rijeci nalazi pas bez nadzora.

Dolaskom policajaca na mjesto događaja utvrdili su da je riječ o psu pasmine američki stafordski terijer, u vlasništvu muškarca (31) koji o njemu nije odgovorno brinuo. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je vlasnik psa na duže razdoblje ostavljao u zatvorenom prostoru bez adekvatnog nadzora, kao i bez hrane i vode te u lošem zdravstvenom stanju. Osim što je zatečeni kućni ljubimac bio pothranjen, po tijelu su mu već bile vidljive ozljede (dekubitusi) čime je tako životinju izložio nepotrebnim patnjama.





Spomenuta domaća životinja je prevezena na pregled u veterinarsku ambulantu te potom smještena u azil za pse na Viškovu u nadležnosti Društva za zaštitu životinja Rijeka. Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja, muškarac je završetkom kriminalističkog istraživanja kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu.