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UGROZIO AUTE I KUĆE

Kockom za potpalu izazvao je požar kod Rakovice, ugrozio život obitelji i cijelo imanje

Piše Iva Tomas,
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Kockom za potpalu izazvao je požar kod Rakovice, ugrozio život obitelji i cijelo imanje
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Direktno je izazvao opasnost za živote dvoje 43-godišnjaka i jednog maloljetnog djeteta koji su se nalazili u prostorijama obiteljskih kuća te imovinu u vrijednosti od najmanje 270 tisuća eura

Policija u Slunju dovršila je istragu nad muškarcem (51)  radi sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. 51-godišnjak je u utorak oko 6.30 na području općine Rakovica izazvao požar koristeći kocku za potpalu i upaljač, piše PU karlovačka.

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Izazvao je otvoreni plamen te na taj način prouzročio izbijanje i širenje požara na drvenom gospodarskom objektu u blizini kojeg se nalazio radni stroj, teretni automobil te osam gospodarskih objekata i dvije obiteljske kuće. Direktno je izazvao opasnost za živote dvoje 43-godišnjaka i jednog maloljetnog djeteta koji su se nalazili u prostorijama obiteljskih kuća te imovinu većeg opsega, u vrijednosti od najmanje 270 tisuća eura.

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Protiv osumnjičenog je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podnijeta kaznena prijava te je jučer predan pritvorskom nadzorniku PU karlovačke.

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