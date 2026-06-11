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IZGORJELA RADIONA

Policija objavila detalje velikog požara u Zaboku: Šteta je više desetaka tisuća eura...

Piše Iva Tomas,
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Policija objavila detalje velikog požara u Zaboku: Šteta je više desetaka tisuća eura...
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nema ozlijeđenih osoba, a požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zabok te Dobrovoljnih vatrogasnih društava Sveti Križ Začretje, Zabok, Donja Stubica, Oroslavje i Gubaševo

Veliki požar izbio je u radioni u vlasništvu 48-godišnjaka u mjestu Grabrovec u Zaboku u srijedu oko 21.50 sati. Policija je u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksplozija i oružja SCZ Krapina obavila očevid, kojim su utvrdili da je požar izbio u objektu radionice, a uzrok požara bio je kratki spoj na električnom vodiču, priopćila je PU krapinsko-zagorska.

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Buknuo požar kuće u Zaboku | Video: Čitatelj 24sata

U požaru je izgorjelo krovište radionice i radna oprema. Nastala je materijalna šteta od više desetaka tisuća eura. Nema ozlijeđenih osoba, a požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zabok te Dobrovoljnih vatrogasnih društava Sveti Križ Začretje, Zabok, Donja Stubica, Oroslavje i Gubaševo.

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- Sve gori, došli su odmah i vatrogasci. Svi ljudi su izašli van, pogasili su nam struju u kućama. Tresem se od šoka. Prvo se čula buka kao da je vatromet u pitanju. Doslovno je u pet minuta nestala kuća, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku požara kuće u Zaboku u srijedu navečer.

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