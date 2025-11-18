Obavijesti

News

Muškarac (54) pao sa skele kod Bizovca, teško je ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
Foto: Denis Kapetanovic

Muškarca su prevezli u KBC Osijek, gdje su ga nakon liječničke pomoći pustili na kućnu njegu

Policija je objavila detalje nesreće na radu u okolici Bizovca u kojoj je muškarac (54), djelatnik građevinske tvrtke, teško ozlijeđen. Ipak, nije životno ugrožen.

- 54-godišnjak je jučer u Bizovcu izvodio građevinske radove na obiteljskoj kući, a u 12.55 sati se poskliznuo na skeli i pao na tlo s dva metra visine - navodi policija.

Prevezli su ga u KBC Osijek, gdje su ga nakon liječničke pomoći pustili na kućnu njegu.

