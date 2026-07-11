Muškarac (59) poginuo u šumi kod Novog Marofa, rušio je drva

U mjestu Klimen, nedaleko Novog Marofa, u jutarnjim je satima poginuo muškarac (59) prilikom rušenja drveća u šumi.

- Do nesretnog slučaja došlo je kada je tijekom rušenja stabla motornom pilom došlo do raskola stabla, uslijed čega se odlomljeni dio stabla srušio na 59-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja - navodi policija.

Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.