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TRAGEDIJA

Muškarac (59) poginuo u šumi kod Novog Marofa, rušio je drva

Piše Ivan Štengl,
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Muškarac (59) poginuo u šumi kod Novog Marofa, rušio je drva
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

U mjestu Klimen, nedaleko Novog Marofa, u jutarnjim je satima poginuo muškarac (59) prilikom rušenja drveća u šumi.

- Do nesretnog slučaja došlo je kada je tijekom rušenja stabla motornom pilom došlo do raskola stabla, uslijed čega se odlomljeni dio stabla srušio na 59-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja - navodi policija.

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Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

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