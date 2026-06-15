Majka nakon smrti studentice koja je skakala bungee: 'To prokleto uže mi je uzelo kćer'

Tragedija koja je potresla Brazil nakon smrti 21-godišnje studentice tijekom bungee skoka dobila je novu, emotivnu dimenziju. Majka poginule Marije Eduarde Rodrigues de Freitas javno se oprostila od kćeri i u dirljivoj poruci progovorila o boli koju proživljava nakon njezine iznenadne smrti. - To prokleto uže zauvijek mi te oduzelo - napisala je Valdenia Rodrigues na Instagramu, prenose brazilski mediji. U emotivnoj objavi istaknula je koliko joj nedostaje kći te koliko joj teško pada njezin odlazak. - Moja voljena kćeri, danas sam te željela zagrliti tisuću puta više nego ikad. Tvoj odlazak me neizmjerno boli - poručila je.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Podsjetimo, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas poginula je u subotu nakon pada s mosta visokog oko 40 metara u blizini Sao Paula. Prema dosadašnjim informacijama, tijekom nelicenciranog bungee skoka organizatori joj navodno nisu pričvrstili sigurnosno uže.

Zbog tragedije su uhićeni djelatnici tvrtke koja je organizirala skokove. Od šest osoba koje su prvotno privedene, troje je u međuvremenu optuženo za ubojstvo 21-godišnje studentice. Majka se u objavi prisjetila i zajedničkih godina koje su provele.

- Voljet ću te zauvijek, moja princezo. Hvala ti za svaku od 21 godine koje si provela uz mene. Bila mi je čast što sam te mogla zvati svojom kćeri. Bože, hvala ti na tom daru - napisala je.

Mjesto nesreće poznato je pod nazivom 'Most kostura', a riječ je o nedovršenom mostu koji je svojedobno građen za željezničku prugu koja više ne postoji. Posljednjih godina lokacija je postala okupljalište ljubitelja ekstremnih sportova koji ondje organiziraju aktivnosti bez službenih dozvola.

Da problem traje godinama upozorio je i gradonačelnik obližnjeg grada Limeire, Murilo Felix. U priopćenju je poručio kako, osim okolnosti same nesreće, treba utvrditi i odgovornost za izostanak kontrole pristupa području koje je već dugo poznato kao sigurnosno rizično.

Posebno je naglasio da na toj lokaciji godinama nedostaju osnovne sigurnosne mjere, unatoč upozorenjima lokalnih vlasti.

Na istom mjestu već se dogodila jedna smrtonosna nesreća. U travnju 2024. godine život je izgubila 39-godišnja biciklistica nakon pada s mosta. Gradonačelnik tvrdi da mjesecima pozivaju državne institucije na reakciju i dodatne mjere zaštite.

- Nažalost, izostanak djelovanja doveo je do još jedne tragedije u Limeiri - poručio je Felix.