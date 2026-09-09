Muškarac hodao po Bjelovaru s upaljenom motorkom: Uhićen je

Policija je uhitila muškarca (64) u utorak oko 19.40 sati u Bjelovaru u Franjevačkoj ulici. Hodao je ulicom ispred stambenih zgrada držeći u ruci upaljenu motornu pilu kojom je zamahivao. Time je uznemirio građane, priopćila je PU bjelovarsko-bilogorska.

Oduzeli su mu motornu pilu, a protiv njega slijedi podnošenje prijave zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

- Podsjećamo građane da uporaba opasnih alata i uređaja na javnim površinama, osobito na način kojim se ugrožava ili uznemirava druge osobe, može imati ozbiljne posljedice. Pozivamo građane da u slučaju uočavanja ponašanja kojim se ugrožava sigurnost drugih osoba bez odgode obavijeste policiju na broj 192 - stoji u priopćenju.