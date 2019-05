Muškarac i žena optuženi za ubojstvo dječaka u Sheffieldu

Dva dječaka, 14-godišnjak i 13-godišnjak, preminuli su u petak nakon 'ozbiljnog incidenta' u obiteljskoj kući u Sheffieldu u Engleskoj. Njihovih četvero braće i sestara, 3-godišnja curica i njena sedmomjesečna sestrica te 10-godišnjak i 11-godišnjak još jučer su pušteni iz bolnice nakon što su im sanirane lakše ozljede.

Za ubojstva su optuženi muškarac (37) i žena (34), a ona je optužena i za tri pokušaja ubojstva.

Podsjetimo, dječaci su u četvrtak preko konzole Nintendo Switch prijatelju poslali poruku da neće doći u školu jer se ne osjećaju dobro. Pola sata nakon toga pred kuću u kojoj su dječaci živjeli stigla je policija i vozila hitne pomoći. Ubrzo nakon toga, susjedi su vidjeli bolničare kako iznose dječake na nosilima i panično ih pokušavaju oživjeti, ali nažalost, nije im bilo spasa.

Po djecu je stigao čak i helikopter.

Residents at the scene say at one time there were four ambulances and seven police cars here plus the Yorkshire Air Ambulance #Sheffield pic.twitter.com/MHJ5MXQhsP