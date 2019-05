Pola sata prije smrti dječaci su javili prijatelju da im nije dobro

Dva dječaka, 14-godišnjak i 13-godišnjak, preminuli su jučer nakon 'ozbiljnog incidenta' u obiteljskoj kuću u Sheffieldu u Engleskoj. Njihovih četvero braće i sestara, među kojima i jedna beba, odvedeni su u bolnicu i izvan su životne opasnosti. Po djecu je stigao čak i helikopter.

Residents at the scene say at one time there were four ambulances and seven police cars here plus the Yorkshire Air Ambulance #Sheffield pic.twitter.com/MHJ5MXQhsP