SLIKAO IM DOKUMENTE

Muškarac iz Pule htio kupovati dionice: Zbog 'financijskog savjetnika' ostao bez 45.000 €

Iz policije upozoravaju građane na povećan rizik investicijskih prijevara, osobito kod ulaganja u dionice i kriptovalute te pozivaju na oprez, provjeru informacija i traženje stručnog financijskog savjeta prije ulaganja

Bez oko 45.000 eura ostao je 51-godišnjak u slučaju investicijske prijevare, nakon što je lažnim financijskim savjetnicima dostavio preslik osobne iskaznice i omogućio pristup računalu te uplatio kriptovalute prevarantu koji se predstavio kao britanski policajac, objavila je istarska policija.

Prema navodima policije, oštećeni je tijekom 2025. putem internetskog oglasa stupio u kontakt s osobom koja se predstavila kao financijski savjetnik vezano uz kupnju dionica internetske banke. Nakon dogovora, dostavio je fotografiju osobne iskaznice, omogućio pristup svom računalu te predao jednokratne autorizacijske tokene, nakon čega mu je s računa skinut veći novčani iznos, a kontakt s nepoznatom osobom je prekinut.

U veljači ove godine prevaranti su ga ponovno kontaktirali, ovoga puta osoba koja se predstavila kao policajac iz Ujedinjene Kraljevine, uz tvrdnju da su počinitelji uhićeni te da je potrebno uplatiti proviziju radi povrata novca. Muškarac je potom uplatio dodatni iznos putem kripto bankomata, nakon čega je posumnjao da je ponovno prevaren te je slučaj prijavio policiji.

Iz policije upozoravaju građane na povećan rizik investicijskih prijevara, osobito kod ulaganja u dionice i kriptovalute te pozivaju na oprez, provjeru informacija i traženje stručnog financijskog savjeta prije ulaganja novca.

