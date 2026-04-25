Muškarac je pao pod traktor kod Varaždina, poginuo je

U Ulici Braće Radić u Nedeljancu u subotu je u nesretnom slučaju smrtno stradao muškarac (69), javljaju iz PU varaždinske.

Naime, u namjeri da parkira traktor s priključenim poljoprivrednim strojem u dvorište obiteljske kuće, u jednom je trenutku pao između zadnjeg dijela traktora u pokretu i poljoprivrednog stroja.

Nesreća se dogodila oko 13 sati i 30 minuta, a na mjesto događaja izašao je liječnik tima Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije koji je konstatirao smrt, nakon čega je mrtvozornik odredio obdukciju.

Po završetku očevida tijelo muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.