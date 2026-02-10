Muškarac koji je držao roba u štali raspačavao je kritvorene novčanice, evo što su kupovali

Muškarca (61), kojega je 38-godišnjak držao kao roba u štali, tjerao ga da radi po cijele dane bez naknade pronašli su policajci koji su 38-godišnjaka istraživali zbog drugog kaznenog djela.

Kako smo neslužbeno doznali, riječ je o Josipu J. (38), koji je krajem siječnja uhićen s Vinko P. (28) zbog sumnje u stavljanje u optjecaj krivotvorenih novčanica i prijevare.

Naime, Josipa, inače vlasnika obrta za uzgoj životinja, sumnjiče da je na još neutvrđen način pribavio krivotvoreni novcac u apoenu od 50 eura. Kako bi zaradili plasirajući lažni novac kao pravi sumnja se da su obojica 17. siječnja 2026. u popodnevnim satima, BMW-om članice obitelji zagrebačkih registracija dovezli se na adresu na području Preseke.

Vinko je po Josipovoj uputi dogovorio kupnju domaće životinje te je kao predujam predao oštećenoj krivotvorenu novčanicu u apoenu od 50 eura. Dogovor je bio da će preostali iznos od 1500 eura isplatiti kada za dva dana preuzmu domaću životinju. Nakon dva dana, po dogovoru došli su u večernjim satima na istu adresu, zajedno s još jednim muškarcem u kombiju Fiat Ducato karlovačkih registracija. Josip je prije toga predao Vinku ukupno 30 krivotvorenih novčanica u apoenu od 50 eura za dogovorenu kupnju, a koje je on predao oštećenoj kao da se radi o pravom novcu, iako je, sumnja se, znao da se radi o krivotvorenim novčanicama. Ništa ne sumnjajući oštećena im je predala domaću životinju koju su utovarili u prtljažnik kombija i otišli.

Osim toga dvojac se zajedno 17. siječnja 2026. u popodnevnim satima dovezao na šire područje Vrbovca, gdje je Josip dao Vinku krivotvorene novčanice te mu rekao u trgovini kupi kutiju cigareta, što je on i učinio. Na isti su način u šest lokalnih trgovina mješovite robe kupili cigarete.

Tu nije bio kraj, policajci su utvrdili i da je Josip u utorak, 20. siječnja 2026. u popodnevnim satima na području Svete Nedelje u automobilu predao je Vinku krivotvorenu novčanicu od 50 eura s namjerom da je stavi u optjecaj kao pravu, međutim u tome nisu uspjeli jer su ih zaustavili policajci i uhitili.

Na ovaj način, sumnja se, dvojac je stavio u optjecaj 37 komada krivotvorenih novčanica od 50 eura na širem području Vrbovca.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja obojica su završila u istražnom zatvoru. U daljenjm tijeku istrage policajci su ponovno posjetili Josipovo imanje na području Svete Nedelje gdje su na imanju uočili zapuštenog muškarca.

Otkrili su da je Josip sredinom prosinca 2025. godine iskoristio teško financijsko i psihičko stanje žrtve kako bi ga prisilio na rad i služenje. Prvo mu je lažno obećao plaćeni posao na svom imanju u Svetoj Nedelji, no nakon što ga je namamio i prevezao na posjed, smjestio ga je u objekt namijenjen domaćim životinjama. Nesretni 61-godišnjak živio je u prostoru koji nije imao osnovne sanitarne niti higijenske uvjete potrebne za život čovjeka.

Tamo je svakodnevno morao obavljati teške fizičke poslove, uključujući brigu o životinjama, čišćenje dvorišta, istovar tereta i prikupljanje drva. Zbog narušenog psihičkog zdravlja, žrtva nije znala ni svoju točnu lokaciju. Iako je više puta tražio da ga Josip vrati kući, on je to odbijao, a za obavljeni rad mu nikada nije isplatio nikakvu naknadu.

Odmah nakon pronalaska muškarca, policajci su žrtvi pružili pomoć i zaštitu prema Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima. Budući da je Josip završio u istražnom zatvoru zbog krivotvorenja novca i prijevare, protiv njega su podnijeli prijavu nadležnom odvjetništvu.