Držao roba u Svetoj Nedelji!

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjakom kojeg sumnjiči za trgovanje ljudima na štetu 61-godišnjeg muškarca. Istraga ukazuje na to da je muškarac sredinom prosinca 2025. godine iskoristio teško financijsko i psihičko stanje žrtve kako bi ga prisilio na rad i služenje.

Osumnjičeni je 61-godišnjaku lažno obećao plaćeni posao na svom imanju u Svetoj Nedelji. Nakon što ga je namamio i prevezao na posjed, smjestio ga je u objekt namijenjen domaćim životinjama. Taj prostor nije imao osnovne sanitarne niti higijenske uvjete potrebne za život čovjeka.

Žrtva je tamo svakodnevno obavljala teške fizičke poslove, uključujući brigu o životinjama, čišćenje dvorišta, istovar tereta i prikupljanje drva.

Zbog narušenog psihičkog zdravlja, stariji muškarac nije znao svoju točnu lokaciju. Iako je više puta tražio da ga osumnjičeni vrati kući, 38-godišnjak je to odbijao, a za obavljeni rad mu nikada nije isplatio nikakvu naknadu.

Slučaj je otkriven u drugoj polovici siječnja 2026. godine, kada su policajci tijekom postupanja zbog drugog kaznenog djela na imanju uočili zapuštenog muškarca. Odmah su pokrenuli istragu i žrtvi pružili pomoć i zaštitu prema Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima.

Budući da se osumnjičeni od ranije nalazi u istražnom zatvoru, policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.