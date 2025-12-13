Muškarac poginuo u požaru kod Skradina, izgorjela je vikendica

Jedna je osoba smrtno stradala u vikendici u kojoj je izbio požar u petak oko 20.50 sati u mjestu Sonković kraj Skradina, piše šibensko-kninska policija.

Po dojavi, na teren je izašla JVP Šibenik sa 7 vozila i 17 vatrogasaca, a požar su ugasili u 23.21 u petak. Policija je obavila očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, a utvrdili su da je požar izbio uslijed kvara na električnim instalacijama kuće. Kat kuće i krovište potpuno su izgorjeli, a uslijed toga su se krov i drveni pod urušili u prizemlje kuće, koje je u potpunosti izgorjelo.

Smrtno je stradao, kako se pretpostavlja, muškarac u dobi od 79 godina. Tijelo preminule osobe su po nalogu državnog odvjetnika prevezli na Odjel patologije šibenske bolnice.

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavit će se izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.