Obavijesti

News

Komentari 0
U MJESTU REPUŠNICA

Muškarac poginuo u prevrtanju kod Popovače: Maloljetnik je u zadnjem trenu iskočio iz vozila

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac poginuo u prevrtanju kod Popovače: Maloljetnik je u zadnjem trenu iskočio iz vozila
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je objavila detalje tragedije u mjestu Repušnica kod Popovače u kojoj je poginuo 47-godišnji muškarac.

- Do nesretnog slučaja je došlo kada je 47-godišnjak neregistriranim vozilom, samogradnjom, na ulazu u šumu prednjim pneumatikom zapeo za drvo uslijed čega se vozilo prevrnulo na njega. Prevezen je u KBC Zagreb gdje je od zadobivenih ozljeda preminuo.

TEŠKO GA OZLIJEDIO Drama u Ninu: Pijani Francuz nožem pokušao ubiti Hrvata, opirao se i vrijeđao policajce
Drama u Ninu: Pijani Francuz nožem pokušao ubiti Hrvata, opirao se i vrijeđao policajce

S njim u vozilu se nalazio i maloljetnik koji je prije prevrtanja iskočio iz vozila te nije ozlijeđen.

Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'
ISTRAGA ZBOG NIZA POŽARA

EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'

Kraj Benkovca uhitili četvero zbog paleži • Svjedokinja za 24sata: ‘Pobjegli su odmah’ • Uhitili i muškarca zbog paleži na Čiovu • Istražuju i veliki požar kraj Omiša • Kriminalist: 'Ako je sabotaža, to je terorizam'
Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm
NOVE NESTABILNOSTI

Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm

Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no uz nestabilnosti navečer može biti i olujnih udara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026