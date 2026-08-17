Muškarac poginuo u prevrtanju kod Popovače: Maloljetnik je u zadnjem trenu iskočio iz vozila

Policija je objavila detalje tragedije u mjestu Repušnica kod Popovače u kojoj je poginuo 47-godišnji muškarac.

- Do nesretnog slučaja je došlo kada je 47-godišnjak neregistriranim vozilom, samogradnjom, na ulazu u šumu prednjim pneumatikom zapeo za drvo uslijed čega se vozilo prevrnulo na njega. Prevezen je u KBC Zagreb gdje je od zadobivenih ozljeda preminuo.

S njim u vozilu se nalazio i maloljetnik koji je prije prevrtanja iskočio iz vozila te nije ozlijeđen.

Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.