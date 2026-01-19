Muškarac poginuo zbog opuška u požaru u Slavonskom Brodu

Smrtno je stradao muškarac (67) u požaru, u Slavonskom Brodu u ponedjeljak ujutro, javila je brodsko-posavska policija. Požar se dogodio unutar obiteljske kuće.

Policajci su s Ispostavom Vrpolje u suradnji sa inspektorom zaštite od požara obavili očevid. Utvrđeno je da je do požara došlo djelovanjem gorive tvari (opušak cigarete) na krevetu koji se zapalio. Tijelo je prevezeno u bolnicu gdje će se obaviti medicinska obdukcija.





Policajci dostavljaju izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.