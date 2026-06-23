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JEDNO JE OZLIJEĐENO

Muškarac pucao sa zračnom puškom na djecu u Sesvetama

Piše HINA,
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Muškarac pucao sa zračnom puškom na djecu u Sesvetama
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

PUZ dodaje da je djetetu liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno.

Zagrebačka policija privela je na kriminalističko istraživanje 65-godišnjaka koji je u ponedjeljak oko 19,15 sati pucao iz zračne puške prema troje djece koja su se nalazila u sesvetskoj Bihaćkoj ulici.

Policijska uprava zagrebačka je precizirala da je 65-godišnjak, nakon verbalnog sukoba, ispalio nekoliko streljiva tzv. diabola prema djeci te je tom prilikom jedno od njih pogodio u predjelu noge, dok druga dva nisu ozlijeđena.

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PUZ dodaje da je djetetu liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno.

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Komentari 5
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