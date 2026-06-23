PUZ dodaje da je djetetu liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno.
JEDNO JE OZLIJEĐENO
Muškarac pucao sa zračnom puškom na djecu u Sesvetama
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Zagrebačka policija privela je na kriminalističko istraživanje 65-godišnjaka koji je u ponedjeljak oko 19,15 sati pucao iz zračne puške prema troje djece koja su se nalazila u sesvetskoj Bihaćkoj ulici.
Policijska uprava zagrebačka je precizirala da je 65-godišnjak, nakon verbalnog sukoba, ispalio nekoliko streljiva tzv. diabola prema djeci te je tom prilikom jedno od njih pogodio u predjelu noge, dok druga dva nisu ozlijeđena.
PUZ dodaje da je djetetu liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno.
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