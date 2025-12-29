Obavijesti

News

NESREĆA U VUKOVARU

Muškarac u bolnici, mladić ga ozlijedio pirotehnikom na Božić

Piše Iva Tomas,
Muškarac u bolnici, mladić ga ozlijedio pirotehnikom na Božić
Po dovršetku istrage mladića su predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a kaznena prijava protiv njega dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Vukovarska policija dovršila je istragu nad mladićem (21) zbog sumnje da je pirotehničkim sredstvom teško ozlijedio muškarca (33).

Utvrdili su da je 21-godišnjak u četvrtak oko 15 sati u Vukovaru aktiviranim pirotehničkim sredstvom oštetio odjevni predmet i nanio ozljede 33-godišnjaku, koje su liječničkim pregledom u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru okvalificirane kao lake tjelesne ozljede, piše vukovarsko-srijemska policija.

Po dovršetku istrage mladića su predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a kaznena prijava protiv njega dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

- Podsjećamo, sukladno izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja koje su na snazi od 2. siječnja 2021. godine, više nije dopuštena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe - piše policija.

