Muškarac u bolnici, mladić ga ozlijedio pirotehnikom na Božić

Vukovarska policija dovršila je istragu nad mladićem (21) zbog sumnje da je pirotehničkim sredstvom teško ozlijedio muškarca (33).

Utvrdili su da je 21-godišnjak u četvrtak oko 15 sati u Vukovaru aktiviranim pirotehničkim sredstvom oštetio odjevni predmet i nanio ozljede 33-godišnjaku, koje su liječničkim pregledom u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru okvalificirane kao lake tjelesne ozljede, piše vukovarsko-srijemska policija.



Po dovršetku istrage mladića su predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a kaznena prijava protiv njega dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

- Podsjećamo, sukladno izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja koje su na snazi od 2. siječnja 2021. godine, više nije dopuštena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe - piše policija.