OTOČAC
Muškarca (73) obavijestili da je osvojio veliku novčanu nagradu pa ostao bez 3.000 eura...
Policija iz Otočca zaprimila je prijavu muškarca (73) da je prevaren putem računala, a ostao je bez 3.000 eura. Dobio je poziv od nepoznate osobe koja mu je rekla da je osvojio novčanu nagradu od više tisuća eura, piše ličko-senjska policija.
Kako bi osvojeni iznos dospio do bankovnog računa muškarca, nepoznati počinitelj mu je poslao poveznicu na e-mail, a muškarac je upisao bankovne podatke kartice.
Tada mu je s računa nestalo 3.000 eura. Policija provodi istraživanje kako bi pronašli počinitelja prijevare.
