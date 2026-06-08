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U BOLNICI JE

Muškarca kod Rijeke tražio i HGSS. Pronašli ga ozlijeđenog u provaliji nakon tri sata

Piše Iva Tomas,
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Muškarca kod Rijeke tražio i HGSS. Pronašli ga ozlijeđenog u provaliji nakon tri sata
Ilustracija | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Muškarcu je pružena medicinska pomoć u KBC Rijeka, a osim pripadnika JSIP-a, u traganju za nestalom osobom su sudjelovali i pripadnici Gorske službe spašavanja

U subotu je na području Škrljeva kod Rijeke pronađen muškarac za kojeg je član obitelji oko 13.40 sati dojavio policiji da je nestao. Koordinacijom pripadnika Jedinice specijalne i interventne policije Rijeka te OKCP-a PU primorsko-goranske muškarca su nakon tri sata traganja u neprohodnoj provaliji u šumi pronašli specijalni policajci, priopćila je PU primorsko-goranska.

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Muškarcu je pružena medicinska pomoć u KBC Rijeka, a osim pripadnika JSIP-a, u traganju za nestalom osobom su sudjelovali i pripadnici Gorske službe spašavanja.

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