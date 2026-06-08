Maloljetniku iz Splita istražni zatvor zbog dilanja, drugog s drogom našli na motociklu

Splitski policajci u petak su uočili maloljetnika u trenutku prodaje marihuane dvojici muškaraca, a čim su ih uočili svi su pokušali pobjeći. Maloljetnik je pritom odbacivao vrećice s drogom marihuanom. Ubrzo su ih policijski službenici sustigli, spriječeni su u daljnjem bijegu i uhićeni.

Na mjestu događaja pronađene su dvije digitalne vage s tragovima droge, vrećice za pakiranje te više pakiranja droge marihuana. Daljnjim radnjama utvrđeno je da je ukupno oduzeto 211,75 grama droge marihuana.

Nad maloljetnikom je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko- dalmatinske. Nakon ispitivanja kod suca istrage maloljetniku je određen istražni zatvor.

Dan ranije, policija je na području Sućidra dobila dojavu o sumnjivom motociklu te su u ophodnji uočili dvoje mlađih muškaraca. Tijekom postupanja suvozač je pokušao pobjeći te je pritom odbacio paketiće s drogom i vagu s tragovima droge, ali je ubrzo sustignut i uhićen. Obavljenim daljnjim radnjama utvrđeno je da se radi o 18 paketića droge marihuana ukupne mase 61,37 grama, koja je oduzeta.

Daljnjim postupanjem utvrđeno je da je motociklom upravljao maloljetnik prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije te da tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu.

Jedan maloljetnik će biti kazneno prijavljen za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama , dok je protiv drugog podnesen optužni prijedlog za prometne prekršaje, navodi policija.

Foto: MUP

Hvarski policajci u subotu su obavili i pretragu stana na području Hvara kojim se koristi 35-godišnji muškarac. Tijekom pretrage pronađena je vrećica s 37 grama droge kokain, jedan PVC paketić s 1 gramom droge kokain, digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge, 176 komada PVC vrećica namijenjenih pakiranju droge te novčani iznos od 3.225 eura koji je oduzet.

Uhićen je i doveden u službene prostorije. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku nakon čega mu je određen istražni zatvor.

