Muškarca prijavili za lihvarenje: Nekretninu na Lošinju kupio za 20.000 pa prodao za 165.000€

Policija je kazneno prijavila 44-godišnjaka kojeg sumnjiči da je iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja 30-godišnjeg poznanika, s njime sklopio lihvarski ugovor za kupnju nekretnine u Velom Lošinju pa ju zatim preprodao i tako se okoristio za 145.000 eura. Iz Policijske uprave primorsko-goranske u ponedjeljak su izvijestili kako su malološinjski policijski službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje na kazneno djelo lihvarskog ugovora na štetu 30-godišnjeg državljanina. Osumnjičen je da je u svibnju 2025. iskoristio smanjenu sposobnost rasuđivanja poznanika, s kojim je sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnine na području Velog Lošinja.

Ugovor je sklopljen za nekretninu površine 542 četvorna metra za iznos od 20.000 eura, iako je njezina stvarna vrijednost bila znatno veća.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je tu nekretninu u srpnju 2025. prodao drugoj osobi za 165.000 eura, čime je ostvario protupravnu imovinsku korist od 145.000 eura, naveli su iz policije.