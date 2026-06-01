Splitska policija traži muškarca zbog krađe. Jeste li ga vidjeli?

U Splitu, 12. svibnja 2025. godine oko 10.10 sati, u stambenoj zgradi na adresi Doverska 21 počinjena je teška krađa na štetu 85-godišnje žene kojoj je iz novčanika ukraden novac. Policija je objavila fotografiju muškarca starije životne dobi za kojeg se pretpostavlja da vjerojatno ima saznanja o okolnostima u svezi s tim kaznenim djelom, piše PU splitsko-dalmatinska.

- Pozivamo građane koji imaju korisne informacije o osobi sa fotografije ili o okolnostima ovog događaja da nazovu policiju na broj 192 ili da informacije dostave putem elektroničke pošte na adresu: splitsko-dalmatinska@policija.hr - priopćila je policija.