Muškarci su žene tukli do smrti, udarali sjekirama, pucali u njih, a jednu je suprug zapalio...

Od početka ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 18 žena. Posljednji se dogodio na riječkom području u subotu. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova očitovala se o pretposljednjem slučaju koji se dogodio u Murskom Središću kada je ubijena 28-godišnja majka troje djece, dok se njezina godinu dana starija sestra bori za goli život i to nakon što ih je obje iz vatrenog oružja ranio 40-godišnji muškarac, nevjenčani suprug ranjene.

Jesu li smrti 18 žena u godinu dana mogle biti spriječene? Većinu su ih ubili partneri, bivši partneri, a na neke su digli ruku vlastita djeca. Femicid je, kazala je pravobraniteljica, jedan od najpredvidljivijih oblika ubojstava, s jasnim obrascima i okidačima te da sustav mora znati pravovremeno reagirati.

Ubijene žene međusobno su se razlikovale skoro pa po svemu. Neke su bile mlađe životne dobi, druge starije, neke su uspješno završile fakultete, a neke nisu. Većina brutalno ubijenih žena ostvarile su se kao majke. Neke su bile u najboljim godinama s velikim planovima, neke su imale problema s alkoholom i drogama. Neke su radile na dobro plaćenim poslovima, neke u kockarnici, neke su bile nezaposlene, neke umirovljenice. Neke su bile dementne i polupokretne, neke u izuzetno dobroj fizičkoj formi. A sve ih veže ista sudbina - ubijene su!

Posljednji slučaj bio je u subotu u Rijeci gdje je na stubištu zgrade u samom centru grada pronađena izbodena žena. Iako se pokušalo s reanimacijom, nažalost ozljede su bile fatalne. U stanu zgrade ležao je ozlijeđeni muškarac s ozljedama vrata koji se dovodi u vezu sa zločinom. Izbodenu ženu pronašao je strani radnik iz Nepala koji je istrčao iz ulaza zgrade u šoku i dozivao upomoć. Hitna je brzo stigla na mjesto tragedije, ali ženi nije bilo pomoći.

Crne statistike ubijenih djevojaka, žena, majki, baka. nižu se jedna za drugom, a prema podacima posljednjih 10 godina u Hrvatskoj je ubijeno 165 žena. Od toga, 44 posto ubili su partneri, a njih 80 posto tražilo je prije toga pomoć. I nije ju dobilo. Bar ne na vrijeme.

Zapalio je ženu

Podsjetimo, prvo je u ožujku kraj Petrinje, u spaljenom vozilu, pronađeno karbonizirano tijelo žene. Tijelo je bilo na šumskom putu između Gora i Graberja, a pronađen je 72-godišnji Mađar s reznim ranama i suicidalnim ponašanjem. DORH je 17. ožujka, nakon ispitivanja mađarskog državljanina donijelo rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe.

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 73-godišnjak 12. ožujka u jutarnjim satima, na šumskom putu, u namjeri da ubije svoju suprugu 65-godišnju mađarsku državljanku, na neutvrđen način zapalio unutrašnjost vozila u kojem se nalazila, uslijed čega je smrtno stradala - objavio je tada DORH.

U ožujku je otkriveno ubojstvo i u Zagrebu. Kćer je osumnjičena da je ubila majku u naselju Vrbani.

- Danas, 29. ožujka u još neutvrđeno vrijeme na području Vrbana, 62-godišnjakinja je usmrtila 84-godišnjakinju članicu obitelji. Osumnjičena je pod nadzorom policije - izvijestila je tada policija.

Koji su motivi tog strašnog zločina, nije poznato, a prema tadašnjim informacijama stanari zgrade izjavili su da je žena godinama živjela sama, te da joj je kćer povremeno dolazila u posjet. Susjedi su također tvrdili da ništa nisu vidjeli niti čuli, a o ubojstvu su doznali tek kada se na stubištu pojavila policija.

storyeditor/2025-12-05/PXL_051225_142953861.jpg | Foto: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Već u travnju novo ubojstvo. Potresni detalji zločina blizu Benkovca šokirale su tamošnju zajednicu ali i cijelu Hrvatsku. Muž je ubio svoju ženu. Riječ je o 81-godišnjaku koji ženi (83) presudio pištoljem, a potom ubio sebe. Zločin se dogodio u obiteljskoj kući u Lepurima, a muškarac je nakon teškog ubojstva istim oružjem presudio sebi. Policija je tada dojavu o tijelima u kući dobila oko 10 ujutro, a po dolasku su pronađeni mrtvi muškarac i žena. Rođaci su ubojicu opisali kao mirnog i neagresivnog, a žena mu je bila dementna. Svi su ih znali kao skladan par, živjeli su sami te policiji u toj obitelji nikada nije bilo prijavljeno nasilje.

Prebio je to smrti

Istoga mjeseca, samo par dana kasnije dogodilo se svirepo ubojstvo kada je muškarac (77) iz Dubrave supruzi presudio udarcima po glavi i tijelu. Slučaj je okarakteriziran kao femicid jer je žena bila u ranjivoj poziciji, zato što je počinitelj njezin suprug s kojim je živjela i vjerovala mu. Žrtva je također bila ranjiva zbog svoje životne dobi. Muškarac je prvo verbalno, a potom i fizički napao svoju ženu (71), s namjerom da joj oduzme život.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 26. travnja u Zagrebu u stanu zadao ženi po glavi i tijelu više udaraca po glavi i tijelu. Uslijed zadobivenih ozljeda, hrvatska državljanka preminula je na mjestu događaja - priopćili su nadležni. Pretukao ju je tupim predmetom.

Foto: Dijana Marić/24sata

U lipnju se u Zagrebu na Markuševcu dogodilo dvostruko ubojstvo. Zagrebačka policija je provela očevid u Ulici Črna voda, gdje su u garaži stambene zgrade pronađena tijela muškarca i žene s prostrjelnim ranama. Susjedi su tada naveli su čuli desetak hitaca. I prema njihovim riječima žena je u stanu živjela s novim partnerom nakon razvoda. Bili su podstanari. Oboje su bili žrtve ubojice, a ubijeni su vatrenim oružjem. Istražitelji su taj zločin, sudeći prema dostupnim informacijama povezali ljubavnim odnosima. Osumnjičeni za taj strašni zločin bio je pripadnik Počasno-zaštitne bojne s Pantovčaka. Policija ga je uhitila u stanu u kojem živi u zagrebačkim Sesvetama, a osim njega uhićen je i 31-godišnjak za kojeg se sumnjalo da je pomagao u zločinu.

Ubio majku pa sebe

U studenom ove godine u Medulinu u Istri sin je ubio majku, a potom presudio sebi. Pronađen je s utezima u moru, u Medulinskom zaljevu istoga dana. Riječ je o 57-godišnjaku koji je u razdoblju od 25. do 27. studenog u obiteljskoj kući u Medulinu sjekirom iskasapio vlastitu majku, 79-godišnjakinju i tako počinio teško ubojstvo ženske osobe. Nakon što se udaljio s mjesta zločina u Medulinskom zaljevu presudio je i sebi.

- Provedenim izvidima utvrđeno je da je 57-godišnjak u razdoblju od 25-29. studenog u obiteljskoj kući sjekirom usmrtio 79-godišnju članicu obitelji. Nakon što se udaljio s mjesta događaja,počinitelj je počinio samoubojstvo - izvijestila je istarska policija.

Isprva je krenula potraga za njezinim sinom, a onda je oko 8 sati u nedjelju, dan nakon pronađene ubijene žene, policija dobila dojavu o mrtvom tijelu u Medulinskom zaljevu.