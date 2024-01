Musliu pregovara o kazni s Uskokom: Optužili ga da je u Lepoglavu naručivao mobitele

U tijeku su pregovori s Uskokom oko priznanja, a moguće je i priznanje kaznenog djela, rekao je odvjetnik Hrvoje Korša sudskom vijeću Županijskog suda u Zagrebu dodavši kako odustaje od dokaznih prijedloga koje je iznio na prethodnom ročištu.

Dodao je kako s obzirom na kratkoću vremena nisu s Uskokom uspjeli sve dogovoriti. Sudsko vijeće potom je odbilo prijedlog Andreja Ilića, odvjetnika Branke Mafalani, za izdvajanjem nezakonitih dokaza.

- Radi se o istim dokazima o kojima je odlučeno u fazi optužnog vijeća. To je polemika obrane s rješenjem ovog suda i Visokog kaznenog suda - rekao je sudac Vjeran Blažeković dodavši kako će o ostalim dokaznim prijedlozima odlučiti do sljedećeg ročišta 28. veljače. Neslužbeno doznajemo kako Musliu nije jedini koji bi se mogao nagoditi s tužiteljstvom za kaznu.

Tražio mamu da mu pošalje Cecine spotove

Podsjećamo, Branka Mafalani optužena je da je za potrebe svog sina Amira, koji izdržava kaznu zbog sudjelovanja u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića, na njegovu inicijativu, i sukladno njegovim uputama izrađivala i u kaznionicu u Lepoglavi slala nelegalne CD/DVD medije na kojima je bio glazbeni, filmski i pornografski sadržaj.

Tako joj je Mafalani 5. kolovoza 2021. rekao da je vidio da je izašao "Mortal combat" na što mu je majka odgovorila da je to poslala još davno, a da je sad poslala "Space jam", ali da čeka prijevod. Sin joj je na to odgovorio "dobro, polako", a mama uzvratila kako misli da ima svega za dva materijala te da pošto sada gleda Netflix, gleda neke serije pa će vidjeti da li ih ima. Mafalani ju je u par navrata tražio i da pošalje 50 spotova Cece Ražnatović. Pošiljku je, sudeći po zabilježenim razgovorima, plaća 375 kuna.

Od kolovoza 2021. Branka Mafalani je poštu s DVD-ovima i pornićima, koju je prije slala na Marijana Končevskog, slala na osuđene ubojice Dragana Junga i Dražena Dorčeca. Mafalanijevi su u razgovorima konspirativno počeli koristiti pojmove "Koprivnica" i "Istra", koji su označavali Dorčeca i Junga. Dorčec je osuđen na 40 godina zatvora zbog dvostrukog ubojstva prilikom pljačke Fine u Đurđevcu 2006.,a Jung na istu kaznu.

Kod dostave je, tvrdi Uskok, uskakao zaposlenik zatvora Robert- Teodor Šepak, koji je između ostaloga u Lepoglavi bio zadužen za preuzimanje i distribuciju poštanskih pošiljki. On bi, umjesto da te pošiljke otvori i dostavi u Odjel osiguranja radi provjere sadržaja, donosio Mafalaniju. Za razliku od Končevskog, on za to nije dobivao nikakvu naknadu, nego je to, po svemu sudeći, činio iz usluge.

Podsjećamo, strukovni učitelj za stolare na Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu Kaznionice u Lepoglavi Marijan Končevski je od veljače 2021. do siječnja 2022. opasnim kriminalcima za novac dostavljao mobitele i DVD-ove iako je znao da je unos te posjedovanje takvih predmeta unutar zatvorenog odjela Kaznionice u Lepoglavi zatvorenicima zabranjeno.

Končevski je u razdoblju od veljače 2021. do siječnja 2022. mobitel sa SIM karticama, steroide i sredstva za smirenje, CD-ove s filmovima, dobivao poštom, od Mafalanijeve majke ili od nepoznatih osoba bliskih Musliuu. Istražitelji su, naime, zabilježili više razgovora u kojima se čuo s članovima obitelji Armanda Musliua. Potom je iskoristio to što ga ne pregledavaju na ulazu u zatvor unosio predmete i predavao ih Mafalaniju i Musliuu za što je dobivao novac. Primjerice, za mobitel je, sumnjaju istražitelji, dobio 500 eura od Musliua, a za svaki unos CD-ova po nekoliko stotina kuna od Mafalanija.

Sve je priznao na sudu te se s Uskokom nagodio na zatvorsku kaznu od godinu i pol dana zatvora s time da će šest mjeseci provesti iza rešetaka, a ostatak kazne bit će na uvjetnoj s rokom kušnje od četiri godine. Znači, ako u sljedeće četiri godine počini novo kazneno djelo u zatvor će na još godinu dana.