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demantira tvrdnje

MVEP: Hrvatska ne ukida vize za državljane Pakistana!

Piše HINA,
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MVEP: Hrvatska ne ukida vize za državljane Pakistana!
Zagreb: Obilježavanje Dana diplomacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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MVEP naglašava se da se razmatra isključivo mogućnost da pakistanski državljani i poduzetnici zahtjeve za vize podnose u Islamabadu umjesto u Iranu

Hrvatska ne liberalizira vizni režim za državljane Pakistana, objavilo je u utorak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kako bi otklonilo "netočne" natpise koji su se pojavili nakon najave o otvaranju ureda za vize u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu. Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman početkom mjeseca boravio je u Pakistanu, u prvom službenom posjetu jednog hrvatskog visokog dužnosnika toj zemlji, gdje je najavio skoro otvaranje ureda za izdavanje viza kako pakistanski državljani po vize za Hrvatsku više ne bi morali ići u treće zemlje. 

Nakon toga u ponekim medijima i na društvenim mrežama pojavili su se natpisi u kojima se upozorava na navodna negativna europska iskustva s pakistanskom useljeničkom zajednicom. 

U povodu netočnih i zavaravajućih tvrdnji koje su se pojavile u dijelu medija i na društvenim mrežama, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ističe da se ne radi na liberalizaciji viznog režima prema državljanima Pakistana niti na ukidanju viza ili na ublažavanju uvjeta za njihovo izdavanje.

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MVEP naglašava se da se razmatra isključivo mogućnost da pakistanski državljani i poduzetnici zahtjeve za vize podnose u Islamabadu umjesto u Iranu.

"Riječ je isključivo o administrativnom i konzularnom pitanju lokacije zaprimanja zahtjeva, a ne o povećanju broja radnih dozvola i viza", ističe MVEP.

Državljani Pakistana čine samo 0,2 posto ukupnog broja stranih državljana kojima su izdane dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj, dodaje se u priopćenju.

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