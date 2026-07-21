MVEP: Hrvatska ne ukida vize za državljane Pakistana!

Hrvatska ne liberalizira vizni režim za državljane Pakistana, objavilo je u utorak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kako bi otklonilo "netočne" natpise koji su se pojavili nakon najave o otvaranju ureda za vize u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu. Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman početkom mjeseca boravio je u Pakistanu, u prvom službenom posjetu jednog hrvatskog visokog dužnosnika toj zemlji, gdje je najavio skoro otvaranje ureda za izdavanje viza kako pakistanski državljani po vize za Hrvatsku više ne bi morali ići u treće zemlje.

Nakon toga u ponekim medijima i na društvenim mrežama pojavili su se natpisi u kojima se upozorava na navodna negativna europska iskustva s pakistanskom useljeničkom zajednicom.

U povodu netočnih i zavaravajućih tvrdnji koje su se pojavile u dijelu medija i na društvenim mrežama, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ističe da se ne radi na liberalizaciji viznog režima prema državljanima Pakistana niti na ukidanju viza ili na ublažavanju uvjeta za njihovo izdavanje.

MVEP naglašava se da se razmatra isključivo mogućnost da pakistanski državljani i poduzetnici zahtjeve za vize podnose u Islamabadu umjesto u Iranu.

"Riječ je isključivo o administrativnom i konzularnom pitanju lokacije zaprimanja zahtjeva, a ne o povećanju broja radnih dozvola i viza", ističe MVEP.

Državljani Pakistana čine samo 0,2 posto ukupnog broja stranih državljana kojima su izdane dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj, dodaje se u priopćenju.