UPOZORAVAJU PUTNIKE

MVEP: Više od 1000 Hrvata evakuirano s Bliskog istoka

Piše HINA,
Hrvatski državljani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sletjeli su u Zračnu luku u Zagrebu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zbog rata Izraela, SAD-a i Irana MVEP i dalje upozorava građane da ne putuju u tu regiju i da izbjegavaju tranzitne letove

Više od tisuću Hrvata vraćeno je proteklih dana s Bliskog istoka, objavio je u ponedjeljak MVEP i ponovio preporuku hrvatskim državljanima da do daljnjega ne idu na Bliski istok.  Pošto se smanjio interes za dodatno organiziranje repatrijacijskih letova s Bliskog istoka jer se postupno obnavljaju redovne zračne linije, MVEP hrvatskim državljanima sa stalnim boravkom u državama te regije preporučuje korištenje dostupnih komercijalnih letova.

Službe MVEP-a na terenu ostat će u pripravnosti i nastaviti pratiti potrebe hrvatskih državljana na terenu, kojima poručuju da prate i upute lokalnih vlasti. Ostalima preporučuju izbjegavanje svih putovanja u to područje do daljnjega, kao i izbjegavanje tranzitnih letova preko navedenog područja jer su u svakom trenutku moguće obustave zračnog prometa zbog rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana krajem veljače. 

Vlada je do nedjelje navečer organizirala ili olakšala povratak ukupno 870 hrvatskih državljana s Bliskog istoka u domovinu, a MVEP procjenjuje da ih se ukupno vratilo oko tisuću. 

Najviše ih je prevezeno iz Dubaija, najnapučenijeg grada Ujedinjenih Arapskih Emirata, njih 594, a ostatak iz gradova u Izraelu ili Rijada u Saudijskoj Arabiji u operacijama kojima je omogućen je povratak svim hrvatskim državljanima koji su izrazili želju da napuste krizno područje, navodi MVEP. 

Hrvatski državljani repatrirani su i letovima u suradnji s Austrijom, Slovenijom, Luksemburgom i Italijom, a mnoge su se zemlje iz Europske unije i susjedstva obratile i Hrvatskoj kako bi im pomogla da prevezu svoje državljane, kažu sa Zrinjevca.

Zbog velikog broja otkazanih i odgođenih letova, MVEP sve putnike poručuje da se o svojim pravima u zračnom prometu informiraju na stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske komisije.

