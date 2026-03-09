MVEP: Više od 1000 Hrvata evakuirano s Bliskog istoka

Više od tisuću Hrvata vraćeno je proteklih dana s Bliskog istoka, objavio je u ponedjeljak MVEP i ponovio preporuku hrvatskim državljanima da do daljnjega ne idu na Bliski istok. Pošto se smanjio interes za dodatno organiziranje repatrijacijskih letova s Bliskog istoka jer se postupno obnavljaju redovne zračne linije, MVEP hrvatskim državljanima sa stalnim boravkom u državama te regije preporučuje korištenje dostupnih komercijalnih letova.

Službe MVEP-a na terenu ostat će u pripravnosti i nastaviti pratiti potrebe hrvatskih državljana na terenu, kojima poručuju da prate i upute lokalnih vlasti. Ostalima preporučuju izbjegavanje svih putovanja u to područje do daljnjega, kao i izbjegavanje tranzitnih letova preko navedenog područja jer su u svakom trenutku moguće obustave zračnog prometa zbog rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana krajem veljače.

Vlada je do nedjelje navečer organizirala ili olakšala povratak ukupno 870 hrvatskih državljana s Bliskog istoka u domovinu, a MVEP procjenjuje da ih se ukupno vratilo oko tisuću.

Najviše ih je prevezeno iz Dubaija, najnapučenijeg grada Ujedinjenih Arapskih Emirata, njih 594, a ostatak iz gradova u Izraelu ili Rijada u Saudijskoj Arabiji u operacijama kojima je omogućen je povratak svim hrvatskim državljanima koji su izrazili želju da napuste krizno područje, navodi MVEP.

Hrvatski državljani repatrirani su i letovima u suradnji s Austrijom, Slovenijom, Luksemburgom i Italijom, a mnoge su se zemlje iz Europske unije i susjedstva obratile i Hrvatskoj kako bi im pomogla da prevezu svoje državljane, kažu sa Zrinjevca.

Zbog velikog broja otkazanih i odgođenih letova, MVEP sve putnike poručuje da se o svojim pravima u zračnom prometu informiraju na stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske komisije.