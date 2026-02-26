My Voice, My Choice: 'Današnji dan je pobjeda za žene u Europi i pobjeda demokracije'

"Današnji dan pobjeda je za žene u Europi. I danas je dobar dan za europsku demokraciju. Kad 1,2 milijuna građana podigne svoj glas, kad Europski parlament pošalje jasan demokratski signal i kad se civilno društvo mobilizira preko granica, Europska komisija ne može skrenuti pogled. Mora djelovati. I danas je to učinila", stoji u priopćenju koje je objavila inicijativa My Voice, My Choice nakon što je danas poslijepodne dobila zeleno svjetlo Eurospke komisije.

Podsjetimo, inicijativa koja okuplja tristotinjak udruga iz cijele EU, uključujući Hrvatsku, prikupila je 1,2 milijuna potpisa te tražila da se ženama u čijim je zemljama pobačaj zabranjen ili teško dostupan, zahvat omogući drugdje u EU, gdje je dostupan, i da se trošak pokriva iz zasebnog fonda. Komisija je inicijativu podržala, navodeći, međutim, da će se koristiti već postojeći socijalni fond EU.

"Po prvi put Komisija nedvosmisleno potvrđuje da se sredstva EU-a mogu koristiti za jamčenje pristupa sigurnoj skrbi za pobačaj, posebno za žene u ranjivim situacijama, bez obzira na to odakle dolaze u Europi. Ovo nije simbolično. To je politička predanost pravima žena. To nedvojbeno utvrđuje da je pristup sigurnom pobačaju pitanje javnog zdravlja i socijalne pravde te da Europska unija ima i nadležnost i odgovornost djelovati", komentar je tima inicijative My Voice, My Choice.

Zagreb: Konferencija za medije inicijative My Voice My Choice | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Komisija je u današnjoj odluci, dodaju, zaključila da je najbolji način za postizanje cilja inicijative financiranje iz programa ESF+. Iako se ne stvara novi pravni instrument, Komisija je formalno priznala da se zahtjevi inicijative mogu ostvariti i zacrtala konkretan put za njegovu provedbu u praksi.

"Danas smo imali sastanak s povjerenicom Hadjom Lahbib, odgovornom za našu inicijativu. Čestitala nam je i predstavila odluke Komisije kao jasan pristanak na naše zahtjeve. Posebno smo sretni što će se mehanizam moći koristiti ne samo za financiranje medicinskih usluga, već i za troškove putovanja u okolnostima koje bi bile potrebne. To je posebno važno u situacijama opasnim po život gdje je potrebna hitna pomoć i prijevoz. Iako je „da“ koje je dala Komisija drugačije od onoga što smo se nadali, zadovoljni smo odgovorom. Od samog početka, naš prvi i jedini cilj bio je pozitivan utjecaj na žene, a ne pravni oblik. Razočarani smo samo što do sada nije dano obećanje o dodatnim financijskim sredstvima. Stoga smo danas, zajedno sa zastupnicima Europskog parlamenta iz različitih političkih skupina, pozvali Komisiju da podrži naše prijedloge za dodatna namjenska sredstva, koja će naši saveznici iznijeti u pregovorima o proračunu. I nećemo odustati dok to ne postignemo", stoji u priopćenju.

"Također smo pozvali Komisiju da brzo djeluje kako bi se proveli zahtjevi odluke: da se državama članicama pruže jasne upute o tome kako započeti pružanje sigurne skrbi za pobačaj sredstvima EU-a te da se mora stvoriti informativna platforma za pacijente. Vrata su sad otvorena. Države članice sad mogu koristiti sredstva EU-a kako bi osigurale pristup sigurnim i legalnim uslugama pobačaja za one kojima je još uvijek uskraćeno ovo temeljno pravo. Zemlje EU-a sada moraju koristiti put koji je stvoren. Ova pobjeda pripada svima nama, 1,2 milijuna građana koji su potpisali, aktivistima koji su se organizirali, volonterima koji su se mobilizirali i parlamentarcima koji su čvrsto stajali. I ovu pobjedu posvećujemo svim ženama koje su patile ili izgubile živote jer im je uskraćen pristup hitnoj reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti", navodi inicijativa.

"Njihove priče podsjećaju nas zašto ova borba nije ideološka - radi se o zaštiti zdravlja i života, radi se o dostojanstvu, jednakosti i slobodi. Ova borba se odnosila na to da žene imaju kontrolu nad vlastitim tijelima i životima. Ova borba se odnosila na Europu u kojoj želimo živjeti. Demokratsku, ravnopravnu i pravednu Europu na koju možemo biti ponosni", zaključuju.