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OPASNA BRZINA

Na A1 kod Josipdola u sudaru tri vozila teško ozlijeđena putnica

Piše Helena Tkalčević,
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Na A1 kod Josipdola u sudaru tri vozila teško ozlijeđena putnica
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Vozačica (29) austrijskih registracija udarila je u vozilo ispred sebe, a vozačica (19) u drugo vozilo koje je udarac odbacio u metalnu ogradu. Ozlijeđena je putnica (32) iz prvog automobila

Zbog prebrze vožnje 29-godišnjakinja vozačica automobila austrijskih registracija izazvala je prometnu nesreću jučer u 14 sati na autocesti A1 na području Josipdola, izvijestila je karlovačka policija.

Ona je vozila automobil u smjeru sjevera, a zbog neprilagođene brzine gustoći prometa udarila je u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je u istom smjeru ispred nje upravljala 19-godišnjakinja. Ni 19-godišnja vozačica nije držala potrebni razmak pa je uslijed udarca vozilom udarila u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je ispred nje upravljao 43-godišnjak. Njegovo je vozilo od jačine udarca odbačeno u središnju metalnu ogradu.

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U prometnoj nesreći teško je ozlijeđena 32-godišnja putnica iz osobnog automobila austrijskih nacionalnih oznaka.
 
Policija će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu protiv 29-godišnje vozačice zbog izazivanja prometne nesreće s teško ozlijeđenom osobom, a 19-godišnjoj vozačici naplatili su novčanu kaznu zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja.

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